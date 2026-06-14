A FIFA szerint műszaki hiba miatt nem látszott a lesanimáció Svájc-Katar meccsen

Technikai hiba történt az 1-1-es döntetlennel zárult Svájc-Katar mérkőzésen szombaton a labdarúgó-világbajnokságon – ismerte el a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA).

Svájc a 17. percben büntetőből szerzett vezetést, ám az eset visszajátszása közben hiba történt, így a nézők és szakértők csak találgatni tudtak, hogy volt-e les azelőtt, hogy Mahmud Abunada katari kapus szabálytalankodott Remo Freulerrel szemben. A szakértők szerint kamera nem a megfelelő szögből mutatta meg újra a vitatott esetet, a félautomata lesvonal pedig rosszul működött a képernyőkön. Mindez azért fontos, mert les esetén nem adták volna meg a büntetőt.

During the Qatar vs. Switzerland match in the San Francisco Bay Area, a brief technical outage prevented the onside animation graphic from being generated ahead of the penalty awarded to Switzerland in the 14th minute. The issue was quickly resolved.



The workflow of the VAR was… pic.twitter.com/ONpWxXDPE6 — FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2026

A FIFA azt írta, egy rövid technikai hiba miatt nem készült el az animált lesgrafika a büntető előtt. A hibát gyorsan orvosolták, az nem befolyásolta a VAR működését. A videobíró a pályán hozott döntés ellenőrzésekor a szokásos eljárást követte. A VAR által az érintett játékosok helyzetének ellenőrzésére használt vonalak alapján a támadó játékos a büntetőt közvetlenül megelőző két szituáció egyikében sem volt lesen.

„A VAR által használt technológia nem bizonyította egyértelműen, hogy a támadó leshelyzetben volt, így a játékvezető helyesen döntött a 11-es megítélésénél”

– közölte a FIFA. A büntetőt Breel Embolo értékesítette, de a katariak a 95. percben pontot mentettek. Az 1-1 azt jelenti, hogy a B jelű csoportban minden csapatnak 1-1 pontja és 1-1-es gólkülönbsége van, minthogy a Kanada–Bosznia-Hercegovina találkozón is pontosan ilyen végeredmény született. Ahogy mondani szokás: itt még minden lehetséges. (MTI)