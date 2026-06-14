A FIFA szerint műszaki hiba miatt nem látszott a lesanimáció Svájc-Katar meccsen

Technikai hiba történt az 1-1-es döntetlennel zárult Svájc-Katar mérkőzésen szombaton a labdarúgó-világbajnokságon – ismerte el a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA).
Svájc a 17. percben büntetőből szerzett vezetést, ám az eset visszajátszása közben hiba történt, így a nézők és szakértők csak találgatni tudtak, hogy volt-e les azelőtt, hogy Mahmud Abunada katari kapus szabálytalankodott Remo Freulerrel szemben. A szakértők szerint kamera nem a megfelelő szögből mutatta meg újra a vitatott esetet, a félautomata lesvonal pedig rosszul működött a képernyőkön. Mindez azért fontos, mert les esetén nem adták volna meg a büntetőt.
During the Qatar vs. Switzerland match in the San Francisco Bay Area, a brief technical outage prevented the onside animation graphic from being generated ahead of the penalty awarded to Switzerland in the 14th minute. The issue was quickly resolved.— FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2026
The workflow of the VAR was… pic.twitter.com/ONpWxXDPE6
A FIFA azt írta, egy rövid technikai hiba miatt nem készült el az animált lesgrafika a büntető előtt. A hibát gyorsan orvosolták, az nem befolyásolta a VAR működését. A videobíró a pályán hozott döntés ellenőrzésekor a szokásos eljárást követte. A VAR által az érintett játékosok helyzetének ellenőrzésére használt vonalak alapján a támadó játékos a büntetőt közvetlenül megelőző két szituáció egyikében sem volt lesen.
„A VAR által használt technológia nem bizonyította egyértelműen, hogy a támadó leshelyzetben volt, így a játékvezető helyesen döntött a 11-es megítélésénél”
– közölte a FIFA. A büntetőt Breel Embolo értékesítette, de a katariak a 95. percben pontot mentettek. Az 1-1 azt jelenti, hogy a B jelű csoportban minden csapatnak 1-1 pontja és 1-1-es gólkülönbsége van, minthogy a Kanada–Bosznia-Hercegovina találkozón is pontosan ilyen végeredmény született. Ahogy mondani szokás: itt még minden lehetséges. (MTI)