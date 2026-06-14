Hiába férnek bele a kézipoggyászok a Wizz Air fémkeretébe, mégis szórják a döbbent utasoknak a 70 eurós büntetéseket

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Több olvasónk számolt be arról (miközben a Wizz Air-es Facebook-csoportokban is pörögnek a témába vágó posztok), hogy az utóbbi hetekben a légitársaság valamelyik járatával történő hazautazáskor (többnyire Spanyolországban, azon belül Alicantéban) úgy büntették őket 72 euróra, hogy a kézipoggyászuk belefért a rózsaszín méretező fémkeretbe. Megkeresésünk után a Wizz arról tájékoztatott: vizsgálatot indítottak a helyi földi személyzet eljárása miatt, az utasoktól pedig elnézést kérnek.

Illusztráció az egyik panaszkodós csoportból Fotó: Facebook

A repülőtereken a beszállásnál teljesen általános jelenség – ha egyáltalán ellenőrzik a kézipoggyászok, kisbőröndök méretét –, hogy ha nehezen megy bele a keretbe a hátizsák, az utasok kivesznek néhány ruhadarabot, vagy addig szuszakolják, amíg mégis becsusszan valahogy a poggyász. Tapasztalatom szerint ezt eddig nemhogy nem büntették, az ellenőrzést végző személyzet sokszor mosolyogva figyelte, olykor még biztatta is az utast, sőt fizikailag is segített.

Ehhez képest tényleg drasztikus változást tapasztaltak az elmúlt hetekben a Wizz-gépekkel utazók. Ami nyilván nem zárja ki, hogy más fapados – vagy nem fapados – légitársaságoknál is előfordulhat hasonló fejlemény, főleg a szezon beálltával, ám ilyen gyakorisággal szembeötlőek a rózsaszín légitársasághoz köthető történetek.

A jelenség elharapódzását szemlélteti, hogy amikor a szerkesztőségi értekezletünkön elmondtam, hogy erről akarok írni, az egyik kollégánk elmesélte: vele is hasonló történt néhány hete, amikor Teneriféről utazott haza. „A hátizsák elsőre nem ment bele a rácsba, de ilyen gyakran előfordul, és mindig az volt a gyakorlat, hogy ha be tudod szuszakolni, akkor oké. Ezért is utazik minden gyakori Wizz-utas puha hátizsákkal, nem kemény kisbőrönddel” – mesélte.

Ennek ellenére a személyzet azonnal 70 eurós bírságot akart fizettetni kártyaleolvasóval a kezében, sőt rendőrrel fenyegetőzött, és azzal, hogy nem engedi fel őt a gépre. Kollégánk szerint kifejezetten durva volt a fellépés, amiből nagy patália lett, és végül azért úszták meg a büntetést, mert a másik munkatárs kimentette őket. Azt hazudta a kollégának, hogy már kifizették a bírságot. Kollégánk szerint ezzel együtt többeket megbüntettek a sorban.

Egy olvasónk Alicantéból utazott haza Wizzel a párjával. Egyiküknek priority kártyája volt, ezért a kézipoggyász mellett egy kabinbőröndöt is felvihetett. Ő kis hátizsákkal utazott, de kisbőrönd helyett fotóstáskát vitt magával. A felesége kifejezetten az utazás előtt vásárolt megfelelő méretű hátizsákot.