Kötél nélkül dobták le bungee jumpingolni a 21 éves nőt, 40 métert zuhant a mélybe

Meghalt egy 21 éves brazil nő szombaton, amikor biztonsági kötél nélkül dobták le egy hídról bungee jumpingoláskor, és körülbelül 40 méter magasból egy szakadékba zuhant. Az incidens a São Paulo állambeli Limeirában található „Csontvázhídon” történt. Hat, az esethez köthető személyt vettek őrizetbe, öt férfit és egy nőt. A későbbi hírek szerint három oktatót tartóztattak le.

A közösségi oldalakon megjelent videók tanúsága szerint Maria Eduarda Rodrigues de Freitas-t két férfi vitte fel a peronra, majd a széléről lelökték. (A szervezők két opciót kínáltak fel a bungee jumpingra: hagyományosan saját maga ugrik valaki, vagy – ahogy azt a nő is választotta -, a magasba emelve dobják le.) Pedig a szemtanúk kiabálták, hogy „a kötél”, „srácok, a kötél”. A mentők a nőt a helyszínen halottnak nyilvánították.

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A helyi beszámolók szerint a szemtanúk a katonai rendőrségnek azt mondták, hogy a munkások elfelejtették a biztonsági kötélhez kötni, mielőtt lelökték – írta a The Sun.

Freitas a zuhanás előtt nem sokkal a közösségi médiában képeket tett közzé a hídról, amelyeken látható annak felépítése, a felszerelés és a többi résztvevő; a képek között az Entre Cordas, a kötélugrásért felelős cég neve is látható volt.

„Ki volt az az őrült, aki hagyta, hogy leugorjak egy hídról???” – írta a nő az egyik képhez.

A helyi Rpido no Ar rádióállomás jelentése szerint néhány szervező röviddel a lány zuhanása után elmenekült a helyszínről, a hatóságok pedig később egy rendőrségi helikopter segítségével találták meg a két elmenekülő férfit.

Frissítés

A három letartóztatott oktató a rendőrségnek tett vallomásában nem tudta megmagyarázni a hiba okát. Az ügyben eljáró tiszt szerint zavarodottnak tűntek, és azt állították, hogy nem emlékeznek arra, kinek a felelőssége volt a kötél rögzítése, ahogy arra sem, hogy miért nem végeztek el egy végső ellenőrzést az áldozat lelökése előtt.

A rendőrség jelentése szerint az eseményt szervező csoportnak nem volt engedélye ugrások végrehajtására ezen a környéken. Annak ellenére, hogy nem volt engedély a terület használatára, a szombaton szervezett rendezvényen körülbelül százan vettek részt.

A rendőrség a három férfival szemben rosszhiszemű emberölés miatt indít nyomozást, ami azt jelenti, hogy az elkövetőnek nincs közvetlen szándéka, de vállalja a gyilkosság kockázatát. Az ügyben vezető nyomozó szerint a kötél ellenőrzésének elmulasztásával vállalták a tragikus eredmény bekövetkezésének kockázatát. Az oktatók ügyvédje szerint az oktatók szenvedélyesen szeretik a sportot, soha semmilyen probléma nem volt, a mostani esetet pedig „szomorú balesetnek” nevezte.

A limeirai városháza a baleset napján délután bejelentette, hogy gondatlanság miatt beperli a szövetségi kormányt.

Az ugrásért felelős cég egyébként 180 brazil reált, vagyis jelenlegi árfolyamon közel 11 ezer forintot kért egy ugrásért. A szombati mellett pénteken is lehetett a hídról bungee jumpingolni. A cég egy új időpontot is bejelentett a helyszínen, július 11-re. Rio Claroban a június 14-re és július 12-re tervezett ugrások 210 reálba (közel 13 ezer forintba) kerülnek. Minas Geraisban a július 18-ra és 19-re tervezett tevékenységek 250 reálba (vagyis 15 ezer forintba )kerülnek.