Megtelt tartalommal a radnaimark.hu

A választás előtt két hónappal élesedett egy Coming soon felirattal a radnaimark.hu weboldal, ami a kampányban a Tisza Párt vezetésére nézve kompromittáló anyagok közzétételét lebegtette be. Ebből végül semmi nem lett, annyit leszámítva, hogy az oldal élesedése után nem sokkal Magyar Péter maga mesélt arról egy videóban, mi is az a helyszín, ami az oldalon egyedüliként látható, hálószobát ábrázoló fotón látható és mi köze van hozzá. A képen látható szoba ugyanúgy néz ki, mint egy nagykörúti lakáshotel. Miután beazonosítottuk a körúti lakást, megkerestük Radnai Márkot, aki a 444-nek telefonon azt mondta: „Soha életemben nem jártam az apartmanban”.

Más anyagok nem jelentek meg az oldalon, sőt április 13-án, a választás utáni napon elérhetetlenné is vált az oldal. Most viszont teljesen új köntösben, de élesedett az oldal és megtelt tartalommal. A domaint ugyanis megvette Radnai Márk, és a saját honlapjaként kezdte el használni.

Egyfajta fricskaként, szarkasztikus módon azonban a látogatót először a jól ismert hálószoba fogadja, a szerkesztett videón pedig Magyar Péter, Radnai Márk és egy, az ágyból előugró macska látható, amely a rejtett kamerának ugrik és gyakorlatilag leszedi azt.

Részlet a videóból, ami a radnaimark.hu oldalon fogadja a látogatót Fotó: radnaimark.hu

Az oldal innen a „Magyar Toszkána” oldalra vált, vagyis Radnai saját, Komárom-Esztergom 2-es választókerületi oldalára. Itt azonban nemcsak informálódni lehet, hanem a helyi problémás ügyeket is lehet jelenteni, sőt a bejelentések mindenki számára láthatóak és kereshetőek is.

Az oldal adatkezelési tájékoztatásából kiderül, az adatok kezelője maga Radnai Márk, az adatkezelések technikai megvalósítása és lebonyolítása során pedig igénybe veszi a Tisza pártot, mint adatfeldolgozót. Az adatok tárolására és kezelésére viszont „az adatfeldolgozótól (vagyis a Tiszától) elkülönített adatbázisban kerül sor”.