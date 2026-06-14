Navracsics: Ez a kongresszus biztosan nem az áttörés kongresszusa volt

„Tudjuk most le a Fidesz-kongresszus rövid értékelését. Azért kell letudni, mert joggal követelheti mindenki, másrészt semmi olyan nem történt, ami nagyon hosszú értékelés után kiáltana, kezdte bejegyzését Navracsics Tibor, volt fideszes közigazgatási és területfejlesztési miniszter, vasárnap reggel a szombati Fidesz-kongresszus után.

Fotó: Kiss Dániel/MTI/MTVA

Navracsics előbb a jó dolgokat emelte ki, méltatta, hogy Bóka János, Gyopáros Alpár és Kreicsi Bálint elnöksége tag lett. Majd azt írta:

„Ami nem jó hír, hogy ez a kongresszus biztosan nem az áttörés kongresszusa volt. Elhangzott sok jó beszéd, láttunk sok tehetséges fiatal és kevésbé fiatal szónokot. Láthattuk azt is, hogy mennyi tartalék van ebben a közösségben. A most következő egy év legnagyobb tétje, hogy ezek a hangok, személyiségek, vélemények megjelennek-e és érvényesülnek-e. Ha igen, talpra tud állni a Fidesz. Ha nem, akkor valami újnak kell jönnie. Ez a kérdés azonban nem dőlt el tegnap.”

A Fidesz kongresszusán Orbán Viktor fiatalítást ígért, de azért túszul ejtette a Fideszt és újra elnökké választatta magát.