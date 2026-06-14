Nem kis meglepetésre Ausztrália két góllal legyőzte Törökországot

Az ausztrál válogatott 2-0-ra legyőzte Törökországot a labdarúgó-világbajnokság D csoportjában, és nagy meglepetésre győzelemmel kezdte a tornát.

A törökök a Vancouverben rendezett mérkőzés jelentős részében fölényben futballoztak, sokkal többet birtokolták a labdát, és csaknem harmincszor próbálkoztak lövéssel, de nem tudták feltörni az ausztrál védelmet. Ebben kulcsszerepe volt Patrick Beachnek: a 22 éves kapus meglepetésre került be a kezdőcsapatba, de több nagy védéssel is igazolta Tony Popovic döntését.

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Ausztrália eleinte inkább a saját térfelén védekezett, és gyors ellentámadásokból próbált veszélyt teremteni. A vezetést a 27. percben szerezték meg, Paul Okon-Engstler remekül emelte a labdát Nestory Irankunda elé, a 20 éves támadó pedig lecsapott az indításra, eltolta a labdát az egyik török védő mellett, majd higgadtan a rövid sarokba lőtt.

Törökország a szünet után még nagyobb nyomást helyezett az ausztrálokra. Vincenzo Montella szövetségi kapitány beküldte a Juventus sztárjátékosát, Kenan Yildizt, aki lendületet és kreativitást vitt a támadásokba, de a törökök hiába járatták a labdát az ausztrál tizenhatos körül, a döntő pillanatokban vagy pontatlanok voltak, vagy Beach mentett. A fiatal kapus több látványos védést is bemutatott, köztük olyanokat is, amik jó eséllyel pályázhatnak majd a torna bravúrja címre.

Ausztrália a végére már csak az ellentámadásokra rendezkedett be. A 75. percben végleg eldöntötték a mérkőzést, Connor Metcalfe a tizenhatos előteréből ballal lőtt a kapuba, megduplázva az ausztrál előnyt.

A győzelem különösen értékes Ausztráliának, amit a vb előtt sokan a D csoport egyik esélytelenebb csapatának tartottak. Popovic fiatal együttese azonban szervezett védekezéssel, hatékony kontrajátékkal és kiemelkedő kapusteljesítménnyel nagy lépést tett a továbbjutás felé. Törökországnak viszont hiába voltak meg a helyzetei és a mezőnyfölénye, nem tudta ezt kihasználni. A vereség után gyorsan össze kell szedniük magukat, ha versenyben akarnak maradni a továbbjutásért. A csoportot az Egyesült Államok vezeti, miután szombaton 4-1-re legyőzte Paraguayt.