Foci-Vb 2026
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Nem kis meglepetésre Ausztrália két góllal legyőzte Törökországot

foci

Az ausztrál válogatott 2-0-ra legyőzte Törökországot a labdarúgó-világbajnokság D csoportjában, és nagy meglepetésre győzelemmel kezdte a tornát.

A törökök a Vancouverben rendezett mérkőzés jelentős részében fölényben futballoztak, sokkal többet birtokolták a labdát, és csaknem harmincszor próbálkoztak lövéssel, de nem tudták feltörni az ausztrál védelmet. Ebben kulcsszerepe volt Patrick Beachnek: a 22 éves kapus meglepetésre került be a kezdőcsapatba, de több nagy védéssel is igazolta Tony Popovic döntését.

Fotó: DEAN MOUHTAROPOULOS/Getty Images via AFP

Ausztrália eleinte inkább a saját térfelén védekezett, és gyors ellentámadásokból próbált veszélyt teremteni. A vezetést a 27. percben szerezték meg, Paul Okon-Engstler remekül emelte a labdát Nestory Irankunda elé, a 20 éves támadó pedig lecsapott az indításra, eltolta a labdát az egyik török védő mellett, majd higgadtan a rövid sarokba lőtt.

Törökország a szünet után még nagyobb nyomást helyezett az ausztrálokra. Vincenzo Montella szövetségi kapitány beküldte a Juventus sztárjátékosát, Kenan Yildizt, aki lendületet és kreativitást vitt a támadásokba, de a törökök hiába járatták a labdát az ausztrál tizenhatos körül, a döntő pillanatokban vagy pontatlanok voltak, vagy Beach mentett. A fiatal kapus több látványos védést is bemutatott, köztük olyanokat is, amik jó eséllyel pályázhatnak majd a torna bravúrja címre.

Ausztrália a végére már csak az ellentámadásokra rendezkedett be. A 75. percben végleg eldöntötték a mérkőzést, Connor Metcalfe a tizenhatos előteréből ballal lőtt a kapuba, megduplázva az ausztrál előnyt.

A győzelem különösen értékes Ausztráliának, amit a vb előtt sokan a D csoport egyik esélytelenebb csapatának tartottak. Popovic fiatal együttese azonban szervezett védekezéssel, hatékony kontrajátékkal és kiemelkedő kapusteljesítménnyel nagy lépést tett a továbbjutás felé. Törökországnak viszont hiába voltak meg a helyzetei és a mezőnyfölénye, nem tudta ezt kihasználni. A vereség után gyorsan össze kell szedniük magukat, ha versenyben akarnak maradni a továbbjutásért. A csoportot az Egyesült Államok vezeti, miután szombaton 4-1-re legyőzte Paraguayt.

Ausztrália AUS
2 - 0
Törökország TUR
Vége D csoport
Ausztrália 5-4-1
Tony Popović Szövetségi kapitány
18
P. Beach
4
J. Italiano
3
A. Circati
19
H. Souttar
21
C. Burgess
5
J. Bos
8
C. Metcalfe
13
A. O'Neill
24
P. Junior Okon-Engstler
17
N. Irankunda
9
M. Toure
Törökország 4-2-3-1
Vincenzo Montella Szövetségi kapitány
23
U. Çakır
2
M. Çelik
3
M. Demiral
14
A. Bardakcı
20
F. Kadıoğlu
16
İ. Yüksek
10
H. Çalhanoğlu
8
A. Guler
6
O. Kökçü
21
B. Yılmaz
7
M. Aktürkoğlu
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