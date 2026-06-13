A harmadik házigazda meccsén megszületett az első kiütéses győzelem

Az Egyesült Államok válogatottja 4-1-re verte Paraguayt. Csakúgy, mint Mexikóban és Kanadában, ezúttal is megnyitóval kezdődött a meccs, a leghíresebb fellépő Katy Perry volt.

A második félidőre nem maradtak izgalmak, 3-0-ás előnnyel mentek pihenőre a csapatok. Egy öngól mellett a Monacóban játszó Arsenal-nevelés, Folarin Balogun kétszer is betalált, így most ő vezeti a vb góllövőlistáját.

Balogun céloz és lő Fotó: TAKUYA MATSUMOTO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Szünet után a visszavettek a tempóból az amerikaiak. Mauricio szépített, a végeredményt a hosszabbításban Reyna állította be.

Az USA már az első meccsén több gólt szerzett, mint a négy évvel ezelőtti vb-n, ahol 3-szor talált be. Mivel a legjobb harmadik helyezettek is továbbjutnak, így szinte már a legjobb 32 között érezhetik magukat. A csoportban van még Ausztrália és Törökország.