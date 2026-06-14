Telex: Feldarabolják a TEK-et

A Telex értesülései szerint a jövőben a Terrorelhárítási Központot, azaz a TEK-et „feldarabolják”. A Belügyminisztérium szerint azonban „a rendvédelmi szervek működését érintő végleges jogszabály-módosítási tervezet még nem készült el, a szakmai egyeztetések folyamatosan zajlanak”.

A lap úgy tudja, a javaslatok között szerepel, hogy a terrorfelderítés elkerül a TEK-től a Nemzeti Nyomozó Irodához, az NNI-hez. Ezzel lényegében a TEK-et az egyik legfőbb feladatától fosztanák meg, hiszen ezt a TEK vitte eddig.

A TEK másik két fő feladata a személyvédelem és az elfogások. A Telex szerint ez utóbbi esetében az ehhez hasonló tevékenységeket végző egységeket összevonnák, míg a személyvédelem esetében sok a nyitott kérdés. A források szerint ha szervezetként meg is marad a TEK, akkor is meg fogják változtatni a nevét, miután „politikailag terhelt”.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai a VII. kerületi Szövetség utca egyik lakóházánál 2016. október 28-án Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A TEK átalakításán kívül a lap forrásai szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda kikerülhet a Készenléti Rendőrség alól. Az NNI még 2012-ben, Pintér Sándor akkori belügyminiszter döntése nyomán került a Készenléti Rendőrség alá. A Telex úgy tudja, Pósfai Gábor belügyminiszter a régi állapotot állítaná vissza, de legalábbis kivenné az NNI-t a Készenléti Rendőrség alól.

A Belügyminisztérium azt írta a lapnak: