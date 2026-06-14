Telex: Feldarabolják a TEK-et

A Telex értesülései szerint a jövőben a Terrorelhárítási Központot, azaz a TEK-et „feldarabolják”. A Belügyminisztérium szerint azonban „a rendvédelmi szervek működését érintő végleges jogszabály-módosítási tervezet még nem készült el, a szakmai egyeztetések folyamatosan zajlanak”.
A lap úgy tudja, a javaslatok között szerepel, hogy a terrorfelderítés elkerül a TEK-től a Nemzeti Nyomozó Irodához, az NNI-hez. Ezzel lényegében a TEK-et az egyik legfőbb feladatától fosztanák meg, hiszen ezt a TEK vitte eddig.
A TEK másik két fő feladata a személyvédelem és az elfogások. A Telex szerint ez utóbbi esetében az ehhez hasonló tevékenységeket végző egységeket összevonnák, míg a személyvédelem esetében sok a nyitott kérdés. A források szerint ha szervezetként meg is marad a TEK, akkor is meg fogják változtatni a nevét, miután „politikailag terhelt”.
A TEK átalakításán kívül a lap forrásai szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda kikerülhet a Készenléti Rendőrség alól. Az NNI még 2012-ben, Pintér Sándor akkori belügyminiszter döntése nyomán került a Készenléti Rendőrség alá. A Telex úgy tudja, Pósfai Gábor belügyminiszter a régi állapotot állítaná vissza, de legalábbis kivenné az NNI-t a Készenléti Rendőrség alól.
A Belügyminisztérium azt írta a lapnak:
„a kormány célja minden esetben az, hogy az állami szervezetrendszer egészében, így a rendvédelmi szervek működésében is igazságos, átlátható, hatékony és a közpénzekkel felelősen gazdálkodó rendszer működjön. Utóbbi azt is jelenti, hogy a speciális szaktudás megtartása mellett, minden esetben vizsgáljuk meg azokat a területeket, ahol a rendszerben ma esetleges párhuzamosság van. Amennyiben a témában előterjesztés készül és döntés születik, arról a kormány a szokásos módon tájékoztatást ad.”