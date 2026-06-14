Viharos vasárnap

Mielőtt jövő héten beüt a 35 fokos kánikula, még egy hidegfront erejéig élvezhetjük az enyhe időt, bár ez a hidegfront vasárnap többfelé okozhat viharokat.

Az idokep.hu előrejelzése szerint északnyugat felől érkeznek majd a zivatarok, napközben erősödhetnek. Többségében a dunántúli, majd a középső és keleti, délkeleti tájakon számíthatunk záporokra, zivatarokra.

A Balatonon és délnyugaton ismétlődő jelleggel roboghatnak át zivatarok, sőt heves viharok, amelyeket felhőszakadás, jégeső kísérhet. Lokálisan rövid idő alatt 10–20 mm eshet, és kisebb méretű jég, de a délnyugati hevesebb viharokat akár 25–35 mm csapadék, néhány centis jég és 80–90 km/órás szél kísérheti.

Fotó: Varga György/MTI/MTVA

A viharok miatt a Hungaromet vasárnapra 9 megyére adott ki másodfokú riasztást: Zala, Veszprém, Fejér, Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés.