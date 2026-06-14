Visszakapta az ellopott cipőket és labdákat az angol válogatott

Az angol labdarúgó-válogatott visszakapta annak az edzőfelszerelésnek a nagy részét, amit még a csapat szombati, Kansas Citybe érkezése előtt loptak el – írja a BBC.

A lopás akkor történt, amikor a stáb a foci-vb idejére kialakított új bázist rendezte be a Kansas City-i Swope Soccer Village-ben, a tárgyakat egy még kipakolásra váró furgonból vitték el. Az ellopott holmik között volt négy pár stoplis cipő, öt pár cipő, három aláírt válogatott mez, egy világbajnoki labda és több edzőfelszerelés is, összesen 18 ezer dollár, átszámítva 5,5 millió forint értékben.

Fotó: JUAN MABROMATA/AFP

Az ügyben két ember ellen vádat is emeltek orgazdaság miatt. Ha elítélik őket, egytől hét évig terjedő börtönbüntetést kaphatnak.

Az angol szövetség már rögtön az eset után jelezte, hogy semmi olyat nem vittek el, ami kulcsfontosságú lett volna a felkészülés szempontjából. Anglia szerdán Horvátország ellen kezdi meg vb-szereplését Dallasban, majd Ghánával és Panamával játszik a csoportkörben.