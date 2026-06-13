Ellopták az angol válogatott labdáit és cipőit Kansas Cityben

A lopás akkor történt, amikor az angol válogatott felszerelését szállították a Kansas City-i Swope Soccer Village-ben található bázisukra. A feltételezések szerint az ellopott tárgyak között voltak az angol sztárjátékosok cipői, hivatalos labdák és egyéb edzőfelszerelések. Thomas Tuchel és csapata szombat délután érkezik Kansas Citybe, a felszerelésük pedig valamivel korábban érkezett volna meg.

A Kansas City-i rendőrség az esettel összefüggésben két gyanúsítottat tartóztatott le.

Anglia szerdán Horvátországgal csap össze Dallasban az L csoport nyitómérkőzésén. A csapatban pozitív hangulat jellemző, főleg miután Tampában Új-Zéland ellen és Orlandóban Costa Rica ellen is nyert a barátságos mérkőzésen. (The Guardian)