A brit kormány betiltja a közösségi média használatát a 16 év alattiaknak

Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbak számára. Az intézkedés várhatóan 2027 elején lép érvénybe. Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan fiatalra vonatkozik, aki még nem töltötte be 16. életévét.

Keir Starmer brit miniszterelnök Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

A brit kormány a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. A lépés előtt Starmerék országos konzultációt tartottak, amin 116 ezren mondták véleményüket, és a válaszadó szülők 90 százaléka támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségimédia-felületek használatához. A felmérés résztvevőinek 85 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár.

A brit miniszterelnök hétfőn arról beszélt, hogy a közösségi média boldogtalanná teszi a gyerekeket, megkönnyíti a bántalmazóknak, hogy zaklassák őket, és a gyermekek mentális egészsége is károsodhat. A gyerekek mindemellett olyan tartalmakhoz férhetnek hozzá, amik veszélyesek számukra, mivel éppen az ilyen tartalmak keltik a legnagyobb figyelmet. Starmer szerint a közösségi médiát kifejezetten úgy alakították ki, hogy függőséget okozzon és egy-egy alkalommal hosszú órákra magához kösse a használókat. Mindez megakadályozza a gyerekeket még abban is, hogy elkészítsék házi feladataikat, olvassanak, játsszanak barátaikkal a szabadban, és megfelelő időben aludni térjenek.

A tilalomhoz szükséges jogszabályokat még karácsony előtt elfogadja a parlament, és az intézkedés 2027 tavaszán hatályossá válik. A brit kormány ugyanazt a modellt kívánja alkalmazni, amit Ausztrália már tavaly bevezetett a 16 éven aluliak közösségimédia-használatának tilalmára. Ennek alapján a tervezett intézkedés által érintett közösségimédia-cégek között szerepel majd mások mellett a Snapchat, a TikTok, a YouTube, az Instagram, a Facebook és az X. A brit tilalom ugyanakkor nem terjed ki olyan üzenőportálokra, mint a WhatsApp vagy a Signal.

Starmer szerint a tilalom annak az erőfeszítésnek a része, hogy megnyugtassák a szülőket: „Nagy-Britannia jobb hely lesz a gyermekeik számára, ahol tisztességes esélyt kapnak.” (Guardian/MTI)