Foci-Vb 2026
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A focitörténet egyik legromantikusabb null-nulla: a Zöld-foki-szigetek bravúrosan kivédekezte az ötlettelen spanyolokat

sport

A világbajnokság első 0:0-ja egyben a torna legnagyobb meglepetése: a kis Zöld-foki-szigetek, a vébé lenézett újonca hősiesen kivédekezte a Spanyolország elleni mérkőzést. Utoljára ilyen váratlan eredmény a vébék történetében talán az 1990-es nyitómeccs volt, amikor Kamerun legyőzte a címvédő Argentinát.

Az alig félmilliós Zöld-foki-szigetek éppen Kamerunt megelőzve jutott ki afrikai selejtezőcsoportjából a vébére, míg a spanyolok Európa-bajnoki címvédőként, a fogadóirodáknál a világbajnoki cím elsőszámú esélyeseként kezdték meg a tornát.

A spanyol Laporte és a Zöld-foki-szigetek csatára Dailon Livramento.
Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Ehhez képest a spanyolok hiába játszottak óriási fölényben (több mint háromszor annyi sikeres passzuk volt, mint az ellenfelüknek, 74 százalékos labdabirtoklásuk és 27 kapura lövési kísérletük volt, ezekből azonban csak hat találta el a kaput), a mérkőzés nagy részében ötlettelenül adogatták körbe a labdát a zöld-fokiak tizenhatosa előtt, miközben ők foggal-körömmel, de sportszerűen hárították el sorban a próbálkozásokat.

16'
S. Lopes Cabral
61'
D. Rocha Livramento do Rosario
N. da Costa Jóia
61'
L. Duarte
D. Duarte
61'
J. Borges Cabral
W. Semedo Johnson
71'
F. Ruiz Peña
M. Merino Zazón
71'
Pablo Gaviria
L. Yamal Nasraoui Ebana
76'
S. Lopes Cabral
J. Moreira Fernandes
79'
J. Monteiro Alvarenga
T. Gomes Arcanjo
81'
F. Torres García
D. Olmo Carvajal
87'
Rodri
N. Williams Arthuer
90+3'
P. López

Az afrikaiak egészen mélyen, de nagyon koncentráltan védekeztek, a kapusuk pedig, főleg az első félidőben, jó néhány bravúrt is bemutatott. Neki mindenképpen meg kell jegyezni a nevét: Vozinha negyven évesen debütált a világbajnokságon, úgy, hogy a portugál másodosztályú klubjában egyébként csak kispadozik. A spanyolok elleni atlantai meccsen azonban úgy írta be magát hazája (nemcsak foci)történetébe, mint '90-ben a kameruni Roger Milla, aki akkor 38 évesen lett a vébé sztárja.

Vozinha, Vozinha, Vozinha
Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

Vazinha-rajongók Praiában, a Zöld-foki szigetek fővárosában:

Forrás

A Zöld-foki-szigetekiek ugyan a második félidő nagy részében már csak kirúgdosni tudták a labdát, és a félpályáig is alig jutottak el, a spanyol válogatott képtelen volt feltörni a reteszt. Nem volt elég váratlan megoldásuk, nem volt elég sebességük, és nem voltak elég dinamikusak, úgyhogy nem sokszor tudtak a védők mögé kerülni.

Bár voltak periódusok, főleg az első félidő utolsó negyedórájában, amikor úgy tűnt, hogy nem lehet sokáig bírni ezt a nyomást, az idő pedig az afrikaiak felől nézve iszonyú idegesítően vánszorgott, a mérkőzés hosszabb szakaszaiban a spanyolok meglepően impotensnek tűntek - miközben a semleges nézők valószínűleg mindenhol a szimpatikus kicsiknek szurkolva drukoltak annak, hogy szülessen meg a világbajnokság első gól nélküli döntetlenje. A ráadás perceiben aztán a Zöld-fokiak még két veszélyes kontrát is vezettek - bár ezeket csúnyán elpuskázták, a világ vicce lett volna, ha a spanyolok a végén még ki is kapnak.

Fotó: MATTIA OZBOT/Getty Images via AFP

A Zöld-foki-szigetek válogatottjában kezdett és 60 percet kapott Laros Duarte, a Puskás légiósa is, vagyis már NB1-es pályára lépő is van az észak-amerikai világbajnokságon. Az afrikaiak magyar állampolgársággal is rendelkező védőjét, a tizenegy szerzont Fehérváron játszó Stopirát nem cserélték be, de neki is van még két lehetősége, hogy ő is aktív világbajnoki résztvevő legyen.

A Zöld-foki-szigetek legközelebb Uruguay-jal, majd pedig Szaúd-Arábiával játszanak majd. Még mindig nem ők a továbbjutás esélyesei (még egy csoportharmadik hely is meglepetés lenne), de a hétfői játékuk a továbbiaktól függetlenül emlékezetes marad. A spanyolok, akiktől mindenki jóval többet várt, még természetesen összeszedhetik magukat annyira, hogy akár VB-esélyesek is legyenek, de ennél nagyobb sebességre, több befutásra és főleg szellemre lesz szükségük a folytatásban.

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