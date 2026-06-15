A skótok szerint megdőlt a himnuszhangossági világrekord az első vébémeccsükön

125 decibellel énekelte pár tízezer skót a nemzeti himnuszt a Haiti elleni szombati vébémeccsükön Bostonban. A meccsen 36 év után először nyert a skót válogatott világbajnokságon, és a városban már a meccs előtt is elég nagy volt a hangulat. Bent a stadionban pedig ilyen:

A glasgowi- lap, a The Herald szerint ezzel megdőlt a himnuszéneklési világrekord, bár az nem világos, hogy van-e bármilyen standardizált mérés a közönség által énekelt himnuszok hangerejével kapcsolatban, idáig a Guiness világrekordok könyvében nem volt ilyen kategória.

"O Flower of Scotland": skót szurkolók éneklik a himnuszt a Haiti elleni meccs előtt. Fotó: MATTIA OZBOT/Getty Images via AFP

A 125 dB egyébként nagyjából annyi, mintha közvetlen közelről duruzsolna egy láncfűrész a füledbe, vagy száz méterre állnál egy felszálló sugárhajtású géptől. Ez a hangerő már a fájdalomküszöb közelében van, aminél már viszonylag rövid ideig tartó kitettség is károsíthatja a hallást.