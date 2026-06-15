Árulónak nevezték Justin Trudeau-t, amiért kihagyta a csaja miatt Kanada első világbajnoki focimérkőzését

Kanada volt miniszterelnöke, Justin Trudeau merészelte kihagyni hazája első világbajnoki focimérkőzését, azonban részt vett egy amerikai meccsen, ahol barátnője, Katy Perry énekes lépett fel. Az erről szóló kritikákra reagált most Trudeau, aki közölte, hogy ez most „boyfriend duty” volt, vagyis párkapcsolatban élő férfiként kötelessége volt így támogatni barátnőjét, majd hozzátette: „De tudjátok, kinek szurkolok a világbajnoki címért.”

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Trudeau azért magyarázkodott, mert miután kamerák is mutatták, hogy a volt kanadai miniszterelnök sört kortyolgat és csókkal üdvözli barátnőjét Los Angelesben az USA-PAraguay meccsen, miközben kihagyta Kanada pénteki, Torontóban rendezett meccsét Bosznia-Hercegovina ellen, erősen kritizáló kommenteket kapott. Az egyik például azt írta, ami történt, arra „az ízléstelen szó nem is elég kifejező”, mások pedig egyszerűen „árulónak” nevezték Trudeau-t. (BBC)