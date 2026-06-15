Az oroszok felgyújtottak egy ezer éves kolostort Kijevben

Kilenc ember meghalt, többen pedig megsebesültek Ukrajnában az újabb orosz csapások miatt. Kijevben a közel ezer éves barlangkolostor, a Pecserszka lavra is kigyulladt. Emellett az oroszok lakóépületeket is lőttek. A főváros elleni támadásokban legalább négyen meghaltek, valamint 30 ember megsebesült. A sebesültek között két, egy 5 és egy 6 éves gyermek volt. A kelet-ukrajnai Harkivban öt mentőmunkás halt meg, miközben egy orosz csapás által okozott tüzet próbálták eloltani .
„Sürgősen megindítjuk az összes vonatkozó eljárást az UNESCO-nál és minden más nemzetközi mechanizmus keretében, azonnali és megfelelő válaszokat követelve erre az állami barbárságra” – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en.
Timur Tkacsenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője szerint a tüzet közvetlen találat okozta. „Az oroszok tudatosan csapást mértek az egyik legnagyobb keresztény szentély szívére!” – jelentette ki Tkacsenko. Az ukrán Állami Sürgősségi Szolgálat adatai szerint a tűz a székesegyház tetejére terjedt át, és mintegy 800 négyzetméteres területet érintett.
Közben az oroszországi Tula városában, Moszkvától délre, egy ukrán dróntámadás három ember ölt meg, és további hárman megsebesültek, köztük egy egyéves gyermek.
A drón- és rakétacsapások épületeket és autókat gyújtottak fel, és több mint 140 ezer ember maradt áram nélkül Ukrajna fővárosában – közölte Vitalij Klicsko kijevi polgármester. Hétfőn Ukrajna nagy részén légiriadót rendeltek el. A több lakóépületet célzó kijevi csapásokban legalább 23 ember megsebesült, Harkivban pedig további öten sérültek meg.
Lengyelország közölte, hogy vadászgépeket riasztott, és készenlétbe helyezte a földi légvédelmi rendszereket, „megelőző” válaszlépésként a Kijevet ért orosz csapásokra. (RBC/BBC/Moscow Times)