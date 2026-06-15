Az oroszok felgyújtottak egy ezer éves kolostort Kijevben

Kilenc ember meghalt, többen pedig megsebesültek Ukrajnában az újabb orosz csapások miatt. Kijevben a közel ezer éves barlangkolostor, a Pecserszka lavra is kigyulladt. Emellett az oroszok lakóépületeket is lőttek. A főváros elleni támadásokban legalább négyen meghaltek, valamint 30 ember megsebesült. A sebesültek között két, egy 5 és egy 6 éves gyermek volt. A kelet-ukrajnai Harkivban öt mentőmunkás halt meg, miközben egy orosz csapás által okozott tüzet próbálták eloltani .

Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

„Sürgősen megindítjuk az összes vonatkozó eljárást az UNESCO-nál és minden más nemzetközi mechanizmus keretében, azonnali és megfelelő válaszokat követelve erre az állami barbárságra” – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en.

Timur Tkacsenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője szerint a tüzet közvetlen találat okozta. „Az oroszok tudatosan csapást mértek az egyik legnagyobb keresztény szentély szívére!” – jelentette ki Tkacsenko. Az ukrán Állami Sürgősségi Szolgálat adatai szerint a tűz a székesegyház tetejére terjedt át, és mintegy 800 négyzetméteres területet érintett.

Egy lakóház lángjai Kijevben az orosz támadás után Fotó: OLEKSII FILIPPOV/AFP

Közben az oroszországi Tula városában, Moszkvától délre, egy ukrán dróntámadás három ember ölt meg, és további hárman megsebesültek, köztük egy egyéves gyermek.

A drón- és rakétacsapások épületeket és autókat gyújtottak fel, és több mint 140 ezer ember maradt áram nélkül Ukrajna fővárosában – közölte Vitalij Klicsko kijevi polgármester. Hétfőn Ukrajna nagy részén légiriadót rendeltek el. A több lakóépületet célzó kijevi csapásokban legalább 23 ember megsebesült, Harkivban pedig további öten sérültek meg.

Lengyelország közölte, hogy vadászgépeket riasztott, és készenlétbe helyezte a földi légvédelmi rendszereket, „megelőző” válaszlépésként a Kijevet ért orosz csapásokra. (RBC/BBC/Moscow Times)