Borízű hang # 274: Hallgatóbüdösségi és bongépítő verseny, valamint a „Hülye vagy kretén?” szellemi vetélkedő országos döntője a Fidesz-frakcióban [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Három korszakos podkasztfenomén sorsszerű összeverbuválódásán nyugvó műsorunk fegyvertára a vitriolos maró gúnytól a fölényesen intelligens locsogásig számos hangszeren virtuóz módon muzsikál. Nincs ez másképpen ezúttal sem.