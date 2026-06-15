Borízű hang # 274: Hallgatóbüdösségi és bongépítő verseny, valamint a „Hülye vagy kretén?” szellemi vetélkedő országos döntője a Fidesz-frakcióban [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.
Három korszakos podkasztfenomén sorsszerű összeverbuválódásán nyugvó műsorunk fegyvertára a vitriolos maró gúnytól a fölényesen intelligens locsogásig számos hangszeren virtuóz módon muzsikál. Nincs ez másképpen ezúttal sem.
- 00:00 Tartalomjegyzék. A 96 órás dezodor. Néhány támogatói jegy még van a mosdatlan Borízű Live-ra.
- 04:07 Személyiségi jogi védelem a Budaörsi uszodában. Nincs is semmi baj a dezodorokkal.
- 08:52 Mérsékelt vébéhőemelkedés. A jó 94-s amerikai vébé. Diana Ross tizenegyese. Orbán Viktor megnézi az Üzbegisztán-Kolumbiát.
- 14:56 NBA-világbajnokság-együttállás. Wemby olvasgat. Spike Lee: Knicks in six. A csapatépítő Gregg Popovich.
- 21:19 A kosár, amivel a negyedik meccset megfordította a Knicks. Halt time show a Wu-Tang Clannel. Shaq bulizik a stúdióban. Amerikai sportrajongók politikai hovatartozása.
- 26:29 Platner, Talarico, Newsom és a demokraták laboratóriumban megalkotott ellen-Trumpjai. Mamdani Arsenal-drukker imája. Mamdani végigtippeli a vébét.
- 31:39 Kvíz: tajtékpipa. Te miből szívtál cracket? Pipázás a rendszerváltás körül.
- 36:33 Első 444 Bongépítő Verseny. Vödrözni egészséges! Bottle bag és egyéb gravity bongok. Cindy Breakspeare és Pascaline Bongo.
- 41:40 A Tisza-négyötöd robotosai. Ha jól megy a gazdaság, nem csukják le Orbánt.
- 43:04 Uj Péter Ausztriában. A Billában bezzeg rendes alma van! Cosmic crisp és Jack Herer. Az almabong óvodás szint.