Borízű hang # 274 [hosszú]: Hallgatóbüdösségi és bongépítő verseny, valamint a „Hülye vagy kretén?” szellemi vetélkedő országos döntője a Fidesz-frakcióban

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Három korszakos podkasztfenomén sorsszerű összeverbuválódásán nyugvó műsorunk fegyvertára a vitriolos maró gúnytól a fölényesen intelligens locsogásig számos hangszeren virtuóz módon muzsikál. Nincs ez másképpen ezúttal sem.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. A 96 órás dezodor. Néhány támogatói jegy még van a mosdatlan Borízű Live-ra.
  • 04:07 Személyiségi jogi védelem a budaörsi uszodában. Nincs is semmi baj a dezodorokkal.
  • 08:52 Mérsékelt vébéhőemelkedés. A jó '94-s amerikai vébé. Diana Ross tizenegyese. Orbán Viktor megnézi az Üzbegisztán–Kolumbiát.
  • 14:56 NBA–világbajnokság-együttállás. Wemby olvasgat. Spike Lee: Knicks in six. A csapatépítő Gregg Popovich.
  • 21:19 A kosár, amivel a negyedik meccset megfordította a Knicks. Halt time show a Wu-Tang Clannel. Shaq bulizik a stúdióban. Amerikai sportrajongók politikai hovatartozása.
  • 26:29 Platner, Talarico, Newsom és a demokraták laboratóriumban megalkotott ellen-Trumpjai. Mamdani Arsenal-drukker imája. Mamdani végigtippeli a vébét.
  • 31:39 Kvíz: tajtékpipa. Te miből szívtál cracket? Pipázás a rendszerváltás körül.
  • 36:33 Első 444 Bongépítő Verseny. Vödrözni egészséges! Bottle bag és egyéb gravity bongok. Cindy Breakspeare és Pascaline Bongo.
  • 41:40 A Tisza-négyötöd robotosai. Mikor indul a podcast Németh Balázs elmeállapotáról? A Vitézy-interjú.
  • 46:08 Bede Márton cikke a korrupcióról és a lopásról. Halász Juli ügye. Molnár Zsoltot elvinni mennyit ér? Ha jól megy a gazdaság, nem csukják le Orbánt.
  • 53:45 Uj Péter Ausztriában. A Billában bezzeg rendes alma van! Cosmic crisp és Jack Herer. Az almabong óvodás szint.

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