Borízű hang # 274 [hosszú]: Hallgatóbüdösségi és bongépítő verseny, valamint a „Hülye vagy kretén?” szellemi vetélkedő országos döntője a Fidesz-frakcióban

Három korszakos podkasztfenomén sorsszerű összeverbuválódásán nyugvó műsorunk fegyvertára a vitriolos maró gúnytól a fölényesen intelligens locsogásig számos hangszeren virtuóz módon muzsikál. Nincs ez másképpen ezúttal sem.
Az itt következő új epizódot még csak a Belső Kör és Közösség előfizetői csomagok tulajdonosai hallgathatják. A rövidebb, ingyenes változatot egy nap múlva közöljük. Fizessen elő a 444-re, mert előbb és hosszabban hallgathat, mi pedig működhetünk szépen tovább!
(Használati útmutatónk az előfizetős verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)
Ezt az adást csak Belső kör és Közösség csomagjainkkal érheted el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Mennyi közpénz jár egy vidéki polgármesternek? És a Győrbe igazoló francia kézilabdázónak? Melyiket mennyire kell megvágni, hogy Magyarország végre kevésbé korrupt ország, a magyar állam pedig olcsóbb legyen? Eldöntendő kérdések kormány és nép mézeshetei idején.
Az én dolgom, hogy ne történhessen olyan, hogy Magyarország amiatt bukik egy eurocentet is, mert valamilyen döntést nem hoztunk meg időben – mondta első miniszteri nagyinterjújában Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kijelentette, felperzselt földet örökölt Lázár Jánostól.
A fideszes Szabó László kitörölte Halász Júlia képeit, aki hiába próbált segítséget kérni. Szabó csak akkor adta vissza a telefont, amikor kollégánk kihívta a rendőrséget.
Miért kevés az olyan sikertörténet Európában, mint a Revolut? A Saját Tőke podcast harmadik adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek a privát tőke és a kockázati tőke közti különbségekről.
Hiláriusz egyre forróbb. 1248 játékos lesz a vébén, abból hárman játszanak Magyarországon. Forradalmi újítások biciklis pisilésben. Dezodorellenes népi kezdeményezés. Rogán hiába metrózik. Horror tücsökárak.
Hiláriusz egyre forróbb. 1248 játékos lesz a vébén, abból hárman játszanak Magyarországon. Forradalmi újítások biciklis pisilésben. Dezodorellenes népi kezdeményezés. Rogán hiába metrózik. Horror tücsökárak.
Májusban jelent meg Urfi Péter első könyve, a Sansz, amely egyszerre idézi fel a covid időszakának sokszor már elfeledett történéseit és szól arról, hogy mit is jelent mindaz, amikor az embernél váratlanul agydaganatot diagnosztizálnak. A könyv bemutatóján a szerzővel beszélgettünk.