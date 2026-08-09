Umami #5: A kombucha horrorfilmes kinézetű zselés lepénykéje

podcast

Ez az adásunk az erjesztésről (fermentálásról), erjeszett alkoholmentes italokról szól, hogyan készülnek, miért váltak népszerűvé. Erjesztési alapelvek, ízesítési lehetőségek, mikrobiom, egészség. Vendégünk Farkas Fruzsina alias The Green sommelier, a fermentált és alkoholmentes italok szakértője, akinek idén jelenik meg A buborékok forradalma címmel saját könyve is.

  • 00:00 Ábrahámhegyi kihelyezett tagozat.
  • 04:00 Mi az a kombucha, és mi az a vízikefir?
  • 08:40 Japán kristálygomba, ami se nem japán, se nem gomba.
  • 10:50 A kombucha horrorfilmes kinézetű zselés lepénykéje.
  • 13:10 Koffucha a kávéból készült kombucha, “jun” kombucha.
  • 15:20 Saját lakásunk mikrovilága fogja meghatározni az italunk ízét.
  • 18:00 Belső klímaválság és végre előkerül a mikrobiom is.
  • 25:50 Nemzetközi kapcsolatok szakról a SALT-ba.
  • 31:20 Anyukák, IT-s srácok és felsővezetők járnak fermentálni.
  • 35:20 Hogy kezdj neki, ha még sosem csináltál ilyet?
  • 42:10 Kézműves kombucha, pre-, pro- és zombiotikumok.
  • 46:30 Melyik budapesti helyen ihatsz jó kombuchát?

Az Umami a 444.hu kéthetente jelentkező gasztronómiai podcastja. Az első adásban két Z generációs szakács, Pohner Ádám és Hetey Márton, a második adásban Makai Edina, harmadikban Dénes Dóra, negyedikben Réthy Kati volt a vendégünk.

Ha van kérdésetek, tippetek, hozzászólásotok vagy egy téma ötletetek, amiről szívesen hallgatnátok beszélgetést, küldjétek az umami@444.hu címre!

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