Borízű hang #281: 444-es rendszerváltás, filippínók szmokingban, Schicklgruberék, Antonescu-washing – csapatjuk, mint külügyes a VIP-váróban

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Rendszer- és főszerkváltó műsorunk kettős zsinórmértéket állít maga számára, és ezúttal sem veri le a magasra tett, világot jelentő deszkát. Surmó surmárum: felforgat az századok érczkeze, de mi állunk a viharos körülmények között, mint Schicklgrubernéban a gyerek!

  • 00:00 Bede Nagykónyiban, szippantás nincs.
  • 01:00 Az utolsó főszerkesztői Borízű. A 444-es rendszerváltó ünnepség részletei, szólót táncol: Bede Márton, utána fényfestés reggelig.
  • 03:00 OJD megfelelő keretezése: az egyszemélyes Bonnie és Clyde. Nem minden erdélyi tolvaj. Antifejérmegyeizmus a közéletben.
  • 07:00 Kezünkben tartjuk a színházi életet. És közben berzenkedünk. Lassú az Orbán-eltakarítás!
  • 10:00 A hét nyelvújítója: Hadházy Ákos. Neres kislovag.
  • 13:00 Mit tegyünk, hogy jövőre ne Mészáros Lőrinc legyen Magyarország leggazdagabb embere?
  • 15.00 Egy McLaren Budán.
  • 17.00 Szijjártóék a VIP-váróban, 700 ezer forint fejenkénti fogyasztással. HOGY JÖN KI???
  • 19.30 Filippínók szmokingban, négerek a hómezőn – Winkler Róber rasszista strandirodalmat ajánl.
  • 22:30 Mick Mars tér Szegeden. Freddie Mercury-szobor Balatonszemesen, ami József Attila. VHK-szobrot! Henry Rollins-szobrot!
  • 28:30 Winkler már megint Romániában. A kelet-európai népek, mint Venedikt Jerofejev-hősök.
  • 33:30 Az antiszeminárium túllő a célon. Antonescu-washing. A román utaknak sikerült megelőzniük Ausztriát! Ferrarival gond nélkül járható.
  • 40:30 Heti Hitler. John Lukacs: A párviadal. Alois Schicklgruber emlékezete. A kis Schicklgruber mint személyesbrandépítő zseni. Winkler Róbert, a mi Ziggy Stardustunk.
  • 44:30 Szuperhősök az uszodában. A csodálatos köhögőember.
  • 47:30 Flash, a villámember.
  • 52:30 Román nemzeti ételt találtunk ki: egészben kirántott medve. Winkler kiköszörüli a ciorbeát.
  • 54:30 Sebő Ödön, Sebő Ferenc apja a Gyimesi-szorosban. A 10-es számú miskolci gyalogezred zászlója.
  • 58:00 Hé Józsikám, AI-fordításban. Winkler Róbert Hofi Gézát énekel. Hofi Louis Armstrong-paródiája.
  • 62:00 A hallgató, aki Fekete Pákónak súgott a jogi karon.
  • 65:00 Hol lesz jövő héten Bede? Tippjáték.

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