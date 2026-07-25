Borízű hang #280 [hosszú]: Élethalálharc a Központi Azonosítási Ügynökkel

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UFO Zsolti alias Dr. Love magyar nőket közvetített svájci szexmunkára.
Vadász Gábor elébe ment az elmozdításának, és nyilvánosságra hozta Kovács üzeneteit.
Nagyon jó az irány, lehetne videó arról, hogy bilicsben visznek el utcán vizelőket meg nem a zebrán átkelőket.
Rendszerváltás helyett: drogos ország közmédiázik, és milliárdokat fizet az NB I.-es közvetítésekért. OJD, a rendszer egyik csúcsteljesítménye. Hova tűnt Semjén Zsolt? A tinik között is hódít az autós üldözés. Az átigazolási szezon sztárja.
Rendszerváltás helyett: drogos ország közmédiázik, és milliárdokat fizet az NB 1-es közvetítésekért. OJD, a rendszer egyik csúcsteljesítménye. Hova tűnt Semjén Zsolt? A tinik között is hódít az autós üldözés. Az átigazolási szezon sztárja.
Amire költöttek, és amire nem. Amiben a többi populista államnál is gyengébbek voltunk. Amivel mindenképpen kezdenie kell valamit az új kormánynak. És a legfőbb kérdés: hogyan tévedhetett ennyiszer Nagy Márton? Aki válaszolt: Benczes István közgazdász.
Bénakacsa főszerkesztő poénjain már nem kell röhögni! Kolduló medvék a Transzfogarason. Bezzeg Románia! Ahol nem lopnak annyit, járhatók az utak. Állami pénzbőé Tour de France-közvetítés, kádergyerekkel. Illiberális futballforradalmak. VAR-ral is hülye a bíró.