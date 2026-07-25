Borízű hang #280 [hosszú]: Élethalálharc a Központi Azonosítási Ügynökkel

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  • 00:00 Tartalomjegyzék. Orbán Viktor megtér az SZDSZ-hez.
  • 01:46 Ne menj bankba a Blahán! Az ügyfél, akihez rendőr kellett.
  • 05:38 Az államkincstárral sem egyszerű. Harc életre-halálra a Központi Azonosítási Ügynökkel.
  • 11:09 Uj Péter nem vállalja, Bede Márton és Heal Edina frankón, kajakra. A macska is extasyzna a Kolorádón. A Várnegyed belégkondizása.
  • 14:24 A nagy nyíltlevél-reneszánsz. A divatszakma követelései. Amikor Nagy Tímea még fideszes volt. Kokó pálfordulása. Kokó és Hadházy.
  • 18:40 Magyar Péter első nagy hibája. Eurovízó, konklávé, elnökválasztás. Nyilvános meghallgatást mindenhova! A Polgár Judit-doksi. Végre lehetett zsidózni.
  • 24:23 Orbán János Dénes és Kylian Mmmmmmmbappé. Még tart a vébéhőemelkedés. Kicsinálták Cucurellát a 12. kerületben. Magyarországon nincs hidratációs szünet. Magyarországon börtönválogatott van.
  • 30:22 Sex Pistols erőszakból. Dead Kennedys tévedésből. Fémdetektor a Budapest Parkban. A HVG koncertkrityója. Bede Márton 2008-as krityója.
  • 36:23 Steve Jones is megöregedett. Paul Gray visszaemlékezése a Dr. Feelgood 1986-as budapesti koncertjére. A Közhír kritikája. UFO Zsolti, a kerítő. VHK a Wikipedián.
  • 43:46 Autósüldözés - Liechtenstein drift. A Helsinki Bizottság az igazoltátásokról. Rendőrség a B My Lake-en. A fesztiválszervezők is pakolhassanak szét rendőrörsöt!
  • 50:28 Verjusfröccs a Schieszlben. Alkoholmentes bor és mindenmentes Heineken.
  • 54:53 Az MTVA felülvizsgálja a bringaközvetítést. A közmédiáról még egyszer, remélhetőleg utoljára. Egyszázalékot a közmédiának! Stravinszkij: Manók tánca.

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