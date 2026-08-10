Borízű hang #282: Fentanil, zombiapokalipszis, lakhatási válság – miért ne akarnál idejönni? [rövid verzió]

podcast

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Nagy munkabírású műsorunk, a Heti Hitler öngyilkos tempót diktál: alig fejeződött be az I. Bede Márton International Geoguessing Challenge, máris megkezdjük az I. Kínai Néni Nemzetközi Kamuközmondás Seregszemlét. Törünk előre, mint Schicklgruber 41-ben.

  • 00:00 Ismerős egy ismeretlen kontinensről – a Bede Márton Geoguessing végeredménye. Két tucat tip. A győztes: Uj Péter. Guca, Szerbia. (A műsor felvételekor még nem tudtuk, hogy Orbán Viktor oda tart.)
  • 09:00 Vancouveri anziksz. A kínaiak annyian vannak, mint az oroszok.
  • 11:30 Az integrálódott lengyel pultosnő.
  • 14:30 Szikh többség. Szikh brigád. Szikh katonák. Szikh hadügyminiszter. Szikh tőr.
  • 18:00 Mennyibe került a repjegy? Top turistalátványosság: fentanilkrízis és lakhatási válság. Ők találták föl a housing crisist!
  • 23:00 Amerikai határőrök borízűt hallgatnak.
  • 24:30 HIV-robbanás.
  • 25:30 Zombiapokalipszis
  • 28:30 Itt a legdrágább a lakás.
  • 31:30 Az indiánok felhőkarcolókat építenek.
  • 33:30 Ott bezzeg esik, mi meg itt szaharázunk!
  • 35:30 Fásy Zsülike filmje: Szív, kéz lélek, 82 milliónkból. Kézműves vágással.
  • 36:00 A román helyesírás nehézségei.
  • 37:00 Szerelmeslevél a kuttyogatóhoz. Beadta a zent.
  • 38:00 Tiszta a Duna, látszanak a halak. Előkerülnek az urnák a mederben. Hogy kerülnek oda? Ez nekik szórás?
  • 41:00 Szórásos temetés kuttyogatással.
  • 42:00 Na most tényleg: miért ment Bede Vancouverbe? Gazdagokat nézni.
  • 43:00 A Vancouver melletti Nootka-szorosért vagy a szoros szigeteiért szkanderozott Tom Hardy a Kelet-Indiai Társasággal a Tabu című misztikus sorozatban.
  • 46:30 Winkler mapo tofuja, a Kínai Néni és a kamu kínai közmondások. Déri János és Karinthy Frigyes kamu közmondásai. I. Kínai Néni Nemzetközi Kamuközmondás Challenge!
  • 50:00 Külügyminiszterkvíz: Justin Tkatchenko a szőnyeg szélén. Vlagyimír Tkacsenko, a szovjet óriásrobot.
  • 53:00 Hegyi zsidók. Moutain Jew
  • 55:00 Húzzanak kifelé a politikusok a paksi atomerőmű vezérlőjéből! Schicklgruber tizedes nagy ötletei a háborúban.
  • 57:00 Havi Hitler < Heti Hitler.
  • 59:00 Nagy kutya, azaz Canis Major, azaz KÁNIKULA. Hazamotor, léghűtéssel. Két hét Schicklgruber-szünet.
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