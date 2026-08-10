Borízű hang #282: Fentanil, zombiapokalipszis, lakhatási válság – miért ne akarnál idejönni? [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Nagy munkabírású műsorunk, a Heti Hitler öngyilkos tempót diktál: alig fejeződött be az I. Bede Márton International Geoguessing Challenge, máris megkezdjük az I. Kínai Néni Nemzetközi Kamuközmondás Seregszemlét. Törünk előre, mint Schicklgruber 41-ben.