Borízű hang #282 [H]: Fentanil, zombiapokalipszis, lakhatási válság – miért ne akarnál idejönni?

Nagy munkabírású műsorunk, a Heti Hitler öngyilkos tempót diktál: alig fejeződött be az I. Bede Márton International Geoguessing Challenge, máris megkezdjük az I. Kínai Néni Nemzetközi Kamuközmondás Seregszemlét. Törünk előre, mint Schicklgruber 41-ben.
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Amikor a vezérigazgató kiáll a nyilvánosság elé, hogy bízik a befektetők jóindulatában, akkor már tudod, hogy baj van.
444-es rendszerváltás fényfestéssel, Ace of Spadesszel, Bede-tánccal. Mi zajlik a szegedi Mick Mars téren? Az egészben kirántott medve autentikus receptje. A román utak leelőzik Ausztriát. Az egyszemélyes Bonnie és Clyde.
444-es rendszerváltás fényfestéssel, Ace of Spadesszel, Bede-tánccal. Mi zajlik a szegedi Mick Mars téren? Az egészben kirántott medve autentikus receptje. A román utak leelőzik Ausztriát. Az egyszemélyes Bonnie és Clyde.
Bede Márton vállalja. Nyíltlevélreneszánsz. Orbán János Dénes vs. Kylian Mbappé. Cucurella a 12. kerületben. A Sex Pistols-karaoke (konyókrityó). Rendőrállam-revival. Stravinszkíj: Manók tánca.