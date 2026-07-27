Borízű hang #280: Élethalálharc a Központi Azonosítási Ügynökkel [rövid verzió]

podcast

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Közszolgálati jellegű, értékőrző műsorunk nagy hangsúlyt helyez saját magára.

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