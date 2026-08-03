Borízű hang #281: 444-es rendszerváltás, filippínók szmokingban, Schicklgruberék, Antonescu-washing – csapatjuk, mint külügyes a VIP-váróban [rövid verzió]

podcast

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Rendszer- és főszerkváltó műsorunk kettős zsinórmértéket állít maga számára, és ezúttal sem veri le a magasra tett, világot jelentő deszkát. Surmó surmárum: felforgat az századok érczkeze, de mi állunk a viharos körülmények között, mint Schicklgrubernéban a gyerek!

  • 00:00 Bede Nagykónyiban, de szippantás nincs.
  • 01:00 Az utolsó főszerkesztői Borízű. A 444-es rendszerváltó ünnepség részletei, szólót táncol: Bede Márton, utána fényfestés reggelig.
  • 03:00 OJD megfelelő keretezése: az egyszemélyes Bonnie és Clyde. Nem minden erdélyi tolvaj. Antifejérmegyeizmus a közéletben.
  • 07:00 Kezünkben tartjuk a színházi életet. És közben berzenkedünk. Lassú az Orbán-eltakarítás!
  • 10:00 A hét nyelvújítüja: Hadházy Ákos. Neres kislovag.
  • 13:00 Mit tegyünk, hogy jövőre ne Mészáros Lőrinc legyen Magyarország leggazdagabb embere?
  • 15.00 Egy McLaren Budán.
  • 17.00 Szijjártóék a VIP-váróban, 700 ezer forint fejenkénti fogyasztással. HOGY JÖN KI???
  • 19:50 Winkler már megint Romániában. A kelet-európai népek, mint Venedikt Jerofejev-hősök.
  • 25:00 Az antiszeminárium túllő a célon. Antonescu-washing. A román utaknak sikerült megelőzniük Ausztriát! Ferrarival gond nélkül járható.
  • 32:00 Heti Hitler. John Lukacs: A párvidal. Alois Schicklgruber emlékezete. A kis Schicklgruber, mint személyesbrandépítő zseni. Winkler Róbert, a mi Ziggy Stardustunk.
  • 35:30 Szuperhősök az uszodában. A csodálatos köhögőember.
  • 39:50 Flash, a villámember.
  • 44:00 Román nemzeti ételt találtunk ki: egészben kirántott medve. Winkler kiköszörüli a ciorbeát.
  • 45:30 Sebő Ödön, Sebő Ferenc apja a Gyimesi-szorosban. A 10-es számú mikolci gyalogezred zászlója.
  • 50:00 Hé Józsikám, AI-fordításban. Winkler Róbert Hofi Gézát énekel. Hofi Louis Armstrong-paródiája.
  • 54:00 A hallgató, aki Fekete Pákónak súgott a jogi karon.
  • 56:00 Hol lesz jövő héten Bede? Tippjáték.
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