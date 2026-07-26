Umami #4: A babot meg a zöldborsót már elvitte a klímaváltozás

Csaknem 370 ezer virágos növényfaj közül világszerte mindössze 200-at használunk élelmiszerek előállításhoz, miközben a 200 növényfajból pusztán 9 faj adja a globális növénytermesztés több mint felét. A legnagyobb termelők ráadásul csak egyetlen faj egyetlen fajtáját termesztik. Ezek a monokultúrás mezőgazdaság az elmúlt száz évben egyszerűbb, hatékonyabb és olcsóbb termelést tett lehetővé, ugyanakkor sérülékenyebbé is teszi a veteményt a kártevőkkel és a betegségekkel szemben, sok esetben rombolja a természetes ökoszisztémát és csökkentik a talaj termékenységét, nem utolsó sorban pedig sztenderdizált, unalmasabb, tápanyagszegényebb ételt is eredményeznek. A mai részben arról lesz szó, hogy miért éri meg a biodiverzitásra törekedni, miért fontos helyi viszonyokhoz alkalmazkodó tájfajtákkal kísérletezni és miért akkora öröm a friss, szezonális, változatos termés.

Vendégünk Réthy Kati, biológus, agroökológus, őstermelő, aki a saját kertjéből hozott a stúdióba háromféle cukorborsót, kétféle lóbabot, száraz borsót, fekete csicseriborsót és kovászolt cukorborsót, hogy megmutassa milyen sokfélék és izgalmasak lehetnek ezek a zöldségek.

00:00 Intro és a berlini kocsma trend

05:20 Miért csak egyfajta uborkát, egyfajta paprikát, jó esetben kétfajta paradicsomot lehet kapni a boltokban?

13:20 Szomorú ízű paradicsomok, bezzeg az osztrák boltok

21:20 Ceglédi sárga, máriapócsi koktél és a többi tájfajta növényünk

24:30 Régen borsó nagyhatalom voltunk, ma már a klímaváltozás elvitte a hazai termelést. Homoki bab és magyar csicseriborsó.

31:10 Mézédes cukorborsó, kifejtőborsó, héjas laposborsó, lóbab

41:00 Monokultúrás termelés a bőrünkre megy

47:10 Génmódosítás lobbi, EU-s agrárpolitikai és kis magfogók

57:30 Dan Barber TED talk-ot ajánlunk

1:02:20 Magbörze, magszerzés, palánta csere-bere

alulról balról lóbab, delikett cukorborsó, ambrozia cukorborsó, swert horizon cukorborsó, középen száraz zöldborsó, kis tálkában fekete csicseriborsó,üvegben fermentált cukorborsó Fotó: Vida Kata

Az Umami a 444 kéthetente jelentkező gasztronómiai podcastja. Az első adásban két Z generációs szakács, Pohner Ádám és Hetey Márton, a második adásban Makai Edina, harmadikban Dénes Dóra volt a vendégünk.

Ha van kérdésetek, tippetek, hozzászólásotok vagy egy téma ötletetek, amiről szívesen hallgatnátok beszélgetést, küldjétek az umami@444.hu címre!

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