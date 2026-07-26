Umami #4: A babot meg a zöldborsót már elvitte a klímaváltozás

Csaknem 370 ezer virágos növényfaj közül világszerte mindössze 200-at használunk élelmiszerek előállításhoz, miközben a 200 növényfajból pusztán 9 faj adja a globális növénytermesztés több mint felét. A legnagyobb termelők ráadásul csak egyetlen faj egyetlen fajtáját termesztik. Ezek a monokultúrás mezőgazdaság az elmúlt száz évben egyszerűbb, hatékonyabb és olcsóbb termelést tett lehetővé, ugyanakkor sérülékenyebbé is teszi a veteményt a kártevőkkel és a betegségekkel szemben, sok esetben rombolja a természetes ökoszisztémát és csökkentik a talaj termékenységét, nem utolsó sorban pedig sztenderdizált, unalmasabb, tápanyagszegényebb ételt is eredményeznek. A mai részben arról lesz szó, hogy miért éri meg a biodiverzitásra törekedni, miért fontos helyi viszonyokhoz alkalmazkodó tájfajtákkal kísérletezni és miért akkora öröm a friss, szezonális, változatos termés.
Vendégünk Réthy Kati, biológus, agroökológus, őstermelő, aki a saját kertjéből hozott a stúdióba háromféle cukorborsót, kétféle lóbabot, száraz borsót, fekete csicseriborsót és kovászolt cukorborsót, hogy megmutassa milyen sokfélék és izgalmasak lehetnek ezek a zöldségek.
Az Umami a 444 kéthetente jelentkező gasztronómiai podcastja. Az első adásban két Z generációs szakács, Pohner Ádám és Hetey Márton, a második adásban Makai Edina, harmadikban Dénes Dóra volt a vendégünk.
Ha van kérdésetek, tippetek, hozzászólásotok vagy egy téma ötletetek, amiről szívesen hallgatnátok beszélgetést, küldjétek az umami@444.hu címre!
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A „válogatósság” száz éve még nem létezett. Ultrafeldolgozott élelmiszerek és függőség. „De hát rá van írva, hogy bio!” Azt gondolod, hogy egészségeset adsz a gyerekednek, pedig.
Filozófiaszakról a fine diningba. Makai Edina, a SALT sous-séfje a csúcskonyhák brutális hangulatáról, katonás fegyelméről, René Redzepi és a Noma jelentőségéről.
Indul az Umami, a 444 új gasztropodcastja. Az első adásban két Z generációs szakáccsal beszélgettünk, akik a saját helyüket viszik. Pohner Ádám egy kis borsodi településen nyitotta meg Michelin Bib Gourmand minősítésű éttermét, az Iszkort, Hetey Márton a Rákóczi csarnokban indította el hatszékes levesezőjét, a Nem Rament.
Kéthetente beszélgetünk a fine dining világától a mezőgazdaságon át a bélflóránkig mindenről, aminek az étkezésünkhöz köze van. Az első adás, amelyben Z generációs szakácsok a vendégek, vasárnaptól lesz hallgatható a 444-en és a szokásos podcastlejátszókban.
Bede Márton vállalja. Nyíltlevélreneszánsz. Orbán János Dénes vs. Kylian Mbappé. Cucurella a 12. kerületben.A Sex Pistols-karaoke (konyókrityó). Rendőrállam-revival. Stravinszkíj: Manók tánca.
Rendszerváltás helyett: drogos ország közmédiázik, és milliárdokat fizet az NB I.-es közvetítésekért. OJD, a rendszer egyik csúcsteljesítménye. Hova tűnt Semjén Zsolt? A tinik között is hódít az autós üldözés. Az átigazolási szezon sztárja.
Rendszerváltás helyett: drogos ország közmédiázik, és milliárdokat fizet az NB 1-es közvetítésekért. OJD, a rendszer egyik csúcsteljesítménye. Hova tűnt Semjén Zsolt? A tinik között is hódít az autós üldözés. Az átigazolási szezon sztárja.
Amire költöttek, és amire nem. Amiben a többi populista államnál is gyengébbek voltunk. Amivel mindenképpen kezdenie kell valamit az új kormánynak. És a legfőbb kérdés: hogyan tévedhetett ennyiszer Nagy Márton? Aki válaszolt: Benczes István közgazdász.