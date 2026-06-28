Umami #2: A konyha néha tényleg csatatér

podcast

Katonás fegyelem, halálos precizitás, brutális bánásmód. A világ csúcskonyhán kemény az élet. Márciusban a kortárs topgasztronómia legnagyobb sztárja, a stílusteremtő, háromcsillagos, koppenhágai Noma albán származású dán konyhafőnöke, René Redzepi bukott bele a bántalmazott alkalmazottak lázadásába. A New York Timesban és a közösségi médiában megjelent beszámolók szerint Redzepi a 2000-es és 2010-es években fizikailag és szóban is bántalmazta a koppenhágai étterem dolgozóit. Makai Edinával, a Michelin-csillagos SALT étterem séfhelyettesével a Noma jelentőségéről, a fine dining konyhák felépítéséről és működéséről és természetesen a belső hatalmi viszonyokról, visszaélésekről beszélgetünk.

Az Umami a 444 kéthetente jelentkező gasztronómiai podcastja. Az első adásban két Z generációs szakács, Pohner Ádáml és Hetey Márton volt a vendégünk.

Az új epizód tartalmából:

  • 02:10 A Noma és René Redzepi, az új skandnináv konyha és a kortárs fine dining meghatározója.
  • 04:30 Konyha, mint félkatonai szervezet.
  • 13:31 Fine dining a popkultúrában: Mackó és Gordon Ramsey.
  • 18:55 Szezononként negyven sztázsoló. Mi az a stázsolás, és miért lett a bizniszmodell része?
  • 27:00 Mi a helyzet Magyarországon a fine dininggal? Hogy működik a SALT?
  • 34:19 Filozófiaszakról csúcskonyhába.
  • 41:20 Lesz-e változás?
Makai Edina, a SALT sous-séfje
Fotó: Horpaczi David

Ha van kérdésetek, tippetek, hozzászólásotok vagy egy téma ötletetek, amiről szívesen hallgatnátok beszélgetést, küldjétek az umami@444.hu címre!

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Feltesz az ember egy kis csontot, aztán megy magától – itt az Umami, a 444 új gasztropodcastja

Indul az Umami, a 444 új gasztropodcastja. Az első adásban két Z generációs szakáccsal beszélgettünk, akik a saját helyüket viszik. Pohner Ádám egy kis borsodi településen nyitotta meg Michelin Bib Gourmand minősítésű éttermét, az Iszkort, Hetey Márton a Rákóczi csarnokban indította el hatszékes levesezőjét, a Nem Rament.

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Feltesz az ember egy kis csontot, aztán megy magától – itt az Umami, a 444 új gasztropodcastja

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Umami
podcast