A bántalmazási vádak miatt lemondott a világ egyik legfontosabb éttermének számító Noma vezetője

A dán sztárséf, René Redzepi szerdán bejelentette, hogy távozik a Noma, a világ egyik legfontosabb és leginnovatívabb éttermének éléről – írja a BBC.

A döntés azután született, hogy a New York Times-on és a közösségi médiában megjelent beszámolók szerint Redzepi a 2000-es és 2010-es években bántalmazta a koppenhágai étterem dolgozóit.

Fotó: Yuya Shino/REUTERS

Redzepi egy Instagram-bejegyzésben reagált a vádakra. Azt írta, az elmúlt hetekben sok figyelem és kritika irányult rá és az étteremre a korábbi vezetési stílusa miatt. Szerinte az évek során igyekezett jobb vezetővé válni, és a Noma működési kultúrája is sokat változott. Ugyanakkor elismerte, hogy ezek a változások nem teszik jóvá a múltat, és felelősséget vállal a tetteiért. A séf közölte: több mint húsz év után úgy döntött, átadja a 2003-ban alapított étterem vezetését másoknak. Emellett lemondott a MAD nevű nonprofit szervezet igazgatósági tagságáról is, amit 2011-ben alapított. Redzepi egy videót is közzétett, amiben könnyek között kér bocsánatot munkatársaitól.

Mintegy 35 volt Noma-alkalmazott beszélt nemrég arról, hogy 2009 és 2017 között Redzepi bántalmazta a dolgozókat. Beszámolóik szerint megütötte, konyhai eszközökkel bökdöste, vagy a falhoz lökte őket. Többen tartós pszichológiai bántalmazásról – például megfélemlítésről, megszégyenítésről és nyilvános megalázásról – is beszámoltak,. A volt alkalmazottak szerint azzal fenyegette őket, hogy befolyását felhasználva feketelistára teszi őket az éttermi világban, illetve problémát okoz a családjuknak.

Redzepi korábban már elismerte, hogy zaklatta és kiabált az alkalmazottakkal. A fizikai bántalmazásért szombaton bocsánatot kért, azt írta:

„Azoknak, akik szenvedtek a vezetésem, a rossz döntéseim vagy a haragom miatt, őszintén sajnálom, és igyekeztem változni.”

Fotó: APU GOMES/AFP

Azt is elismerte, hogy „kiabált és meglökött embereket, vagyis elfogadhatatlanul viselkedett”. Hozzátette, terápiára járt, és megtanulta jobban kezelni a haragját.

A dániai székhelyű fine dining étterem éppen egy los angelesi vendégszereplésre készült, ám a bántalmazási vádak és a pop-up étterem előtt tartott tüntetések után több vállalati szponzor is visszalépett. Többek között az American Express is kiszállt a 16 hetes vacsorasorozat támogatói közül. A Los Angeles-i pop-up étterembe szóló foglalások fejenként 1500 dollárba kerültek, és néhány perc alatt elfogytak. Redzepi azt mondta, a csapat nélküle is folytatja a munkát a Los Angeles-i helyszínen.