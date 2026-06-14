Feltesz az ember egy kis csontot, aztán megy magától – itt az Umami, a 444 új gasztropodcastja

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Ez az Umami, a 444.hu új gasztronómiai podcastja. Mostantól a 444-en kéthetente beszélgetünk gasztronómiáról, annak gazdasági, társadalmi és kulturális vetületeiről. A gasztronómiát gyakran értéksemleges területnek gondoljuk, társadalmon és politikán kívüli világnak, miközben fontos látni, hogy amit eszünk és enni fogunk a jövőben, az társadalmi folyamatokba ágyazott jelenség. A podcast a terveink szerint az étkezés történeti kontextusát és egy-egy téma izgalmas tudományos hátteret is végigveszi. Beszélgetünk a fine dining világátóla mezőgazdaságon át a bélflóránkig mindenről, aminek az étkezésünkhöz kicsit is köze van. A podcast azoknak szól, akiket érdekel a gasztronómia gazdag és izgalmas világa a tányéron lévő ételen túl is.

Az első adásban két olyan fiatal, Z generációs szakáccsal beszélgettünk, akik mindketten a saját helyüket viszik, és mindketten kicsit máshogy csinálják a szakmai pályafutásukat, mint elődeik. A Bocuse d'Or kétévente megrendezett szakácsversenyekről ismert Pohner Ádám feleségével egy kis borsodi településen, egy eladó kocsmából varázsolt Michelin Bib Gourmand minősítésű éttermet, az Iszkort, Hetey Márton pedig a Rákóczi csarnokban nyitotta meg 6 székes levesezőjét, a Nem Rament, ahol mindennap sorokban állnak az ebédelni vágyók a kétféle ramenjéért. Beszélgettünk a saját életútjukról, az éttermeik mögötti elképzeléseikről, arról, hogy ők maguk hol szeretnek enni, és hogy mit gondolnak, mitől lettek sikeresek.

  • 00:00 Intro.
  • 01:37 Az elmúlt 20 év, de nem mondjuk ki, hogy gasztroforradalom.
  • 10:05 Vendéglátás a covid után.
  • 12:43 Hogyan lettek szakácsok?
  • 20:25 A Bocuse d'Or világából egy icipici kelet-magyarországi faluba.
  • 23:25 Koppenhágában főzni Lionel Boyce-szal, itthon egyszemélyes levesezőt nyitni.
  • 29:09 Egy mályinkai kétfős étteremből hogyan lesz második étterem húszfős csapattal?
  • 32:51 A siker titika.
  • 36:50 Hol szeretnek enni, ha nem a saját éttermükben?
  • 43:10 Nemnövekedés a konyhában.

A podcast készítői

Vida Kata ideje nagy részében tanácsadó szakpszichológusként és traumaterapeutakánt dolgozik, emellett a Babramegy blogot írja és a Podkoszt gasztropodcastot vezette itt a 444-en. Leginkább a gasztronómia és annak társadalomtudományi határterületei foglalkoztatják. Az utóbbi években leginkább a helyi és szezonális zöldségekből való főzés érdekli, 2020 decemberében jelent meg az első ilyen témájú szakácskönyve Idei, hazai, zöld címmel.

Nemes Nóra és Vida Kata a 444 stúdiójában
Fotó: Bankó Gábor / 444

Nemes Nóra 2011 óta foglalkozik gasztronómiával, írt blogot, szakácskönyvet, szerkesztett műsort, készített főzős videót. Korábban a Nosalty és a We Love Budapest munkatársa volt, jelenleg szabadúszó, Berlin és Budapest között ingázik. Szakácskönyvei, a 307 Frederick street és az Elég jó konyha a recepteken túl kulturális és fenntarthatósági kérdéseket is boncolgatnak.

Ha van kérdésetek, tippetek, hozzászólásotok vagy témaötletetek, amiről szívesen hallgatnátok beszélgetést, küldjétek el nekünk a umami@444.hu címre!

A műsorok megtalálhatók a 444 Spotify- és Apple Podcast-csatornáin is.

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