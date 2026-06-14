Feltesz az ember egy kis csontot, aztán megy magától – itt az Umami, a 444 új gasztropodcastja

Ez az Umami, a 444.hu új gasztronómiai podcastja. Mostantól a 444-en kéthetente beszélgetünk gasztronómiáról, annak gazdasági, társadalmi és kulturális vetületeiről. A gasztronómiát gyakran értéksemleges területnek gondoljuk, társadalmon és politikán kívüli világnak, miközben fontos látni, hogy amit eszünk és enni fogunk a jövőben, az társadalmi folyamatokba ágyazott jelenség. A podcast a terveink szerint az étkezés történeti kontextusát és egy-egy téma izgalmas tudományos hátteret is végigveszi. Beszélgetünk a fine dining világátóla mezőgazdaságon át a bélflóránkig mindenről, aminek az étkezésünkhöz kicsit is köze van. A podcast azoknak szól, akiket érdekel a gasztronómia gazdag és izgalmas világa a tányéron lévő ételen túl is.
Az első adásban két olyan fiatal, Z generációs szakáccsal beszélgettünk, akik mindketten a saját helyüket viszik, és mindketten kicsit máshogy csinálják a szakmai pályafutásukat, mint elődeik. A Bocuse d'Or kétévente megrendezett szakácsversenyekről ismert Pohner Ádám feleségével egy kis borsodi településen, egy eladó kocsmából varázsolt Michelin Bib Gourmand minősítésű éttermet, az Iszkort, Hetey Márton pedig a Rákóczi csarnokban nyitotta meg 6 székes levesezőjét, a Nem Rament, ahol mindennap sorokban állnak az ebédelni vágyók a kétféle ramenjéért. Beszélgettünk a saját életútjukról, az éttermeik mögötti elképzeléseikről, arról, hogy ők maguk hol szeretnek enni, és hogy mit gondolnak, mitől lettek sikeresek.
A podcast készítői
Vida Kata ideje nagy részében tanácsadó szakpszichológusként és traumaterapeutakánt dolgozik, emellett a Babramegy blogot írja és a Podkoszt gasztropodcastot vezette itt a 444-en. Leginkább a gasztronómia és annak társadalomtudományi határterületei foglalkoztatják. Az utóbbi években leginkább a helyi és szezonális zöldségekből való főzés érdekli, 2020 decemberében jelent meg az első ilyen témájú szakácskönyve Idei, hazai, zöld címmel.
Nemes Nóra 2011 óta foglalkozik gasztronómiával, írt blogot, szakácskönyvet, szerkesztett műsort, készített főzős videót. Korábban a Nosalty és a We Love Budapest munkatársa volt, jelenleg szabadúszó, Berlin és Budapest között ingázik. Szakácskönyvei, a 307 Frederick street és az Elég jó konyha a recepteken túl kulturális és fenntarthatósági kérdéseket is boncolgatnak.
Ha van kérdésetek, tippetek, hozzászólásotok vagy témaötletetek, amiről szívesen hallgatnátok beszélgetést, küldjétek el nekünk a umami@444.hu címre!
A műsorok megtalálhatók a 444 Spotify- és Apple Podcast-csatornáin is.
Vida Kata vagyok, és én csinálom a Babramegy gasztroblogot
Indul a Podkoszt, új, kéthetente jelentkező gasztronómiai podcastunk. Az első rész a háború és a gasztronómia viszonyáról szól. Sűrített tej, gulyáságyú, konzerv és áfonyás zabkása a fronton.
Radikális fordulat dezodorügyben. NBA-döntő vs. vébé. Ellen-Trumpok halálfej-tetoválással. Tajtékpipa és gravity bong. Németh Balázs elmeállapota. Mikor csuknak már le valakit? Az osztrákoknál az alma is jobb.
Miért kevés az olyan sikertörténet Európában, mint a Revolut? A Saját Tőke podcast harmadik adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek a privát tőke és a kockázati tőke közti különbségekről.
Hiláriusz egyre forróbb. 1248 játékos lesz a vébén, abból hárman játszanak Magyarországon. Forradalmi újítások biciklis pisilésben. Dezodorellenes népi kezdeményezés. Rogán hiába metrózik. Horror tücsökárak.
Hiláriusz egyre forróbb. 1248 játékos lesz a vébén, abból hárman játszanak Magyarországon. Forradalmi újítások biciklis pisilésben. Dezodorellenes népi kezdeményezés. Rogán hiába metrózik. Horror tücsökárak.