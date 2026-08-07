Végre péntek: Orbán Viktor sörrel és trombitaszóval lazít Szerbiában

Orbán Viktort Szerbiában, a gučai trombitafesztiválon szúrta ki a Glas zapadne Srbije (GZS) nyugat-szerbiai regionális portál. A lap meglehetősen lelkes beszámolója szerint a volt magyar miniszterelnök különösebb felhajtás nélkül ült be néhány barátjával a Hotel Nordik kerthelyiségébe, ahol hideg sört rendelt, és a helyi specialitást, a hajdučki csavapot is meg akarta kóstolni.

Viktor Orban, jedan od najpoznatijih evropskih političara i dugogodišnji mađarski premijer, došao je u Guču na 65. Dragačevski sabor trubača.* pic.twitter.com/tjRKfc4rqs — С.А.Стојков ⚛️™️ (@stoapro) August 7, 2026

A GZS már a felütésben érzékeltette, hogy nem mindennapi eseménynek tartja Orbán felbukkanását.

„Ritkák azok a pillanatok Gučában, azon a helyen, ahol a trombita mindent túlharsog, amikor néhány másodpercre elcsendesednek a beszélgetések, és megállnak a tekintetek”

– írták.

A lap szerint pontosan ez történt, amikor Orbán minden különösebb felhajtás és protokoll nélkül besétált a szálloda kerthelyiségébe. A GZS „Európa egyik legismertebb politikusaként” és Magyarország hosszú éveken át hivatalban lévő miniszterelnökeként mutatta be.

A beszámoló szerint Orbán néhány barátjával az első szabad asztalhoz ült le. „Úgy érkezett, mint egy átlagos vendég, mindenféle távolságtartás nélkül, mosolyogva, lazán, készen arra, hogy élvezze Gučát” – mesélték a lapnak a fesztiválozók.

Orbán érkezésének híre a GZS szerint gyorsan elterjedt a környéken. Többen odamentek hozzá köszönni és közös fotót készíteni, ő pedig „szívélyesen viszonozta” az üdvözléseket.

A portál a látogatásnak politikai jelentőséget is tulajdonított. Azt írták, Nyugat-Szerbiában sokan olyan politikusként tekintenek Orbánra, aki az évek során jó kapcsolatokat épített ki Szerbiával, ezért megjelenését nemcsak „diplomáciai érdekességnek”, hanem a 65 éves gučai fesztivál felé tett „szép gesztusnak” is tartják.

A GZS szerint Gučának megvan az a különleges képessége, hogy „itt a tisztségek a kapun kívül maradnak, az asztalnál pedig mindenki egyformán a fesztivál vendége”.



Így miközben a nagyszínpadon szóltak a rezesbandák, Orbán a többi vendég között ült, koccintott a házigazdákkal és élvezte a fesztivált. A lap szerint a jelenet még a rendezvény történetébe is bekerülhet, mert jól visszaadta Dragačevo szellemét: „egy asztalnál, trombitaszó mellett, szívélyes vendéglátás és mosolyok közepette mindenki egyenlő” - ezzel a sorokkal zárt a szívélyes tudósítás.

Orbán július végén a Blikknek nyilatkozta, hogy „vagány, vad táborozásban” van, új szerelme pedig Horvátország a tenger felől. Ezek szerint a hajó orra időközben hozzáérhetett a kikötő betonjához, mert augusztus második hétvégéjén már a tengerpart nélküli Szerbiában kapták lencsevégre.

A Fidesz pártelnökének különös érzéke van a pihenők időzítéséhez: aznap, amikor itthon „megszűnt a demokrácia", az amerikai focivébén drukkolt, a soha nem látott energiaválság idején pedig a Balkánon mulat.