Magyar Péter: Olyan kritikus energiaellátási helyzet jöhet, amelyet eddig nem látott Magyarország

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán, amelyben a Paksi Atomerőmű leállása kapcsán kialakuló energiaellátási helyzetről beszélt.

A paksi erőmű eddig soha nem tapasztalt teljes leállítása, a Duna menti erőmű meghibásodása és a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztás várhatóan legkésőbb hétfőtől olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhetnek hazánkban, amellyel eddig soha nem szembesültünk Magyarország történetében – mondta.

Ennek kapcsán a következő intézkedéseket teszi meg a kormány:

A MAVÍR a kormány utasítására a mai naptól felszólít több tucat nagyfeszültségű hálózatot igénybe vevő nagyfogyasztót, köztük akkumulátorgyárakat, cementgyárakat, vegyi üzemeket, autógyárakat és egyéb üzemeket a kritikus idősávban az áramfelhasználásuk önkéntes korlátozására.

Mozgósítják a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat és biztosítani tervezik a szükséges villamosenergia-importot.

A kormányzati épületekben csökkentik a fölösleges energiafelhasználást.

A teljes magyar lakosságtól azt kérik, hogy tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el.

A lakosságot újra arra kérik, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.

A várható rendkívüli energiakrízis helyzet kezelésére a kormány ezzel egy időben megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését, hogy akár kötelező jelleggel is be tudjon avatkozni egyes nagyfogyasztók ütemezett, ideiglenes lekapcsolásával az ország energiabiztonságának megőrzése érdekében.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy rendelkezésre áll egy előre kidolgozott biztonsági rendszer is, egy úgynevezett rotációs kikapcsolási rend. Erről szakmai alapon a Mavir dönt. Ennek alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha az erőművi tartalékok, az import, a nagyfogyasztók önkorlátozása, önkéntes leállása és a további műszaki eszközök együttesen sem elegendőek az országos hálózat egyensúlyának fenntartásához.

A Paksi Atomerőmű Dunaszentbenedekről fotózva, előtérben a Duna 2026 július 29-én. Fotó: Kiss Dániel/MTI/MTVA

„A rendszerirányító folyamatosan figyeli a termelést, az importlehetőséget és a fogyasztást és minden lehetséges eszközt bevet azért, hogy a hatósági korlátozásra ne legyen szükség. A kórházak, a szociális intézmények és az ország működéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások ellátása kiemelt védelmet és figyelmet élvez. Szeretném megismételni, jelenleg a rendkívüli leállások ellenére a helyzet kezelhető. A következő napok és hetek ugyanakkor fegyelmet, pontos tervezést és együttműködést követelnek az államtól, az energiavállalatoktól, az ipari szereplőktől és mindannyiunktól” – mondta.

Magyar tájékoztatása szerint egy átlagos nyári estére számított 6000 megawattos fogyasztással szemben az extrém meleg miatt a következő napokban a Mavirnál 20 százalékos fogyasztásnövekedéssel számolnak a csúcsidőszakban.

Néhány órája írtuk meg, hogy a Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése. A problémát az jelenti, hogy bár a mostani rendkívül alacsony vízállás és vízhozam mellett a vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony – és várhatóan tovább csökkenő – vízállás, így a feladatukat ellátni nem tudják. Magyar ennek kapcsán arról beszélt, hogy az Orbán-kormány 10 milliárdos beruházással megvalósíthatta volna a szükséges új paksi szivattyútelep kiépítését.

A helyzetet súlyosbítja, hogy időközben meghibásodott a Dunamenti Erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesését jelent. Hogy ennek helyreállítása hogy halad, arról nem tudni pontosabbat, Magyar a videójában azt mondta, a MAVÍR irányító központjából oda megy Kapitány István miniszterrel, hogy tájékozódjanak.