Nem a képviselők fizetését kell csökkenteni, hanem Rogán Cecíliáét

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Az országgyűlési képviselők június 8-án egyhangúlag megszavazták saját fizetésük csökkentését.

Ezzel párhuzamosan zajlik egy korrupciós ügy feltárása, jelenleg 32 gyanúsítottal, köztük ismert politikusokkal.

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Ezek szorosan összefüggő események.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Jelentősen csökken a magyar parlamenti képviselők fizetése, miután az erről szóló törvénymódosítást júniusi 8-ai ülésén megszavazta a parlament. A Tisza május 28-án nyújtotta be a törvényjavaslatot, amit villámgyorsan sikerült elfogadni, a másik két parlamenti párt, a Fidesz és a Mi Hazánk is támogatta. A kormánypárt a csökkentést azzal indokolta, hogy

„a jelenlegi, bruttó átlagkeresethez kötött automatikus növekedési rendszer igazságtalan, és teljesen elszakadt a magyar társadalom többségének valós anyagi helyzetétől”.

A javaslat deklarált célja, hogy a politikusok díjazása „jobban tükrözze a gazdasági realitásokat, és véget vessen a kiváltságos bérnövekedésnek a közszférában”. A törvény értelmében az országgyűlési képviselők eddigi bruttó 2 182 488 forintos alapfizetése bruttó 1 309 493 forintra csökken. Erre jönnek rá a plusz pénzek különböző parlamenti tisztségekért és bizottsági helyekért, valamint egyéb juttatások is, de az új törvény ezeket is csökkenti. 30–52 százalékkal alacsonyabb lesz a lakhatási, irodabérleti és asszisztensi keret, megszüntetik a mobiltelefon-költségtérítést és a budapesti képviselők üzemanyag-támogatását is.

Hogy valójában mennyivel fog kevesebbet keresni egy képviselő 2027 márciusában, mint egy évvel korábban, azzal kapcsolatban eltérnek a vélemények. Az előző ciklusban még szintén képviselő Jámbor András szerint olyan nagyon sokkal azért nem. Jámbor egyébként maga is üdvözli az új törvényt, így annak támogatása a magyar politikai spektrumon balról egészen a legszélsőbb jobbig terjed.

Legalábbis parlamenti szinten, mivel azon kívül azért vannak elégedetlenkedők. Miután Magyar Péter bejelentette, hogy a polgármesterek javadalmazását is csökkenthetik, Molnár Áron, a Szeged melletti Algyő első embere az RTL-nek azt állította, lemond, ha az ő most bruttó 1,7 millió forintos fizetése is csökkenni fog. Molnár a Facebookon is beszélt erről, a videója mellé pedig ezt írta:

„Miért is kell csökkenteni a polgik fizetését? Rosszul dolgozom? Lopok, csalok? Kiemelkedő a fizetésem? És hol marad a »mi mindenkivel egyeztetni fogunk«? Ezt már átéltem egyszer, nem szeretnék ugyanolyan országban élni megint!”

Az algyői polgármester panaszkodásával párhuzamosan több budapesti kollégája is főszereplője lett egy olyan szövevényes korrupciós ügynek, amilyenhez hasonlót az elmúlt 16 évben nem tártak fel.