Matolcsy Ádám ott folytatja, ahol a választás előtt abbahagyta: a Félixben

bűnügy

Miközben már a fideszesek is börtönbe küldenék, a miniszterelnök pedig a kimenekített vagyonát szerezné vissza, és miközben már az ügyészség nyomoz és az Állami Számvevőszék vizsgálata is feljelentést tett,

Matolcsy Ádám továbbra is élvezi a magas életet Budapesten.

Bár gyakorlatilag Dubajba költözött, de pünkösdhétfőn régi helyén, a Félixben vacsorázott a barátaival. Ekkor kapta le kollégánk, amitől a volt jegybankelnök fia nem volt kitörően lelkes:

Fotó: Németh Dániel/444
A klasszikus MNB-s módszerrel szerzett étteremben a régi szép időkben egymásnak adták a kilincset az ország leggazdagabb emberei: Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor és Orbán Vikor.

