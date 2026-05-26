Matolcsy Ádám ott folytatja, ahol a választás előtt abbahagyta: a Félixben

Miközben már a fideszesek is börtönbe küldenék, a miniszterelnök pedig a kimenekített vagyonát szerezné vissza, és miközben már az ügyészség nyomoz és az Állami Számvevőszék vizsgálata is feljelentést tett,
Matolcsy Ádám továbbra is élvezi a magas életet Budapesten.
Bár gyakorlatilag Dubajba költözött, de pünkösdhétfőn régi helyén, a Félixben vacsorázott a barátaival. Ekkor kapta le kollégánk, amitől a volt jegybankelnök fia nem volt kitörően lelkes:
A klasszikus MNB-s módszerrel szerzett étteremben a régi szép időkben egymásnak adták a kilincset az ország leggazdagabb emberei: Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor és Orbán Vikor.
A miniszterelnök interjút adott két lengyel lapnak, hosszan kérdezték az orosz energiafüggőségről. Leszögezte, hogy „az energiaforrások diverzifikálása Magyarország és a magyar társadalom érdeke, ugyanakkor őszintén meg kell mondani, hogy „van egy bizonyos status quo”.
De azért gyakran látogat haza.
A közpénzből megnyitott, majd baráti kézbe adott Félixet választották a Karmelita menzája helyett.
A Felix pont az ő és az adófizetők közreműködésével jöhetett létre, majd a barátaiknál kötött ki.
A kedvező feltételeknek köszönhetően 250 méter autópálya fenntartásának árából már kijön a felcsúti milliárdos feleségének órája.
A legújabb jelentésükben több lopásgyanús ügyet is találtak a Budapesti Metropolitan Egyetemnél.
A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja az MNB gyanús ügyeiről.
Mondván, „csak hogy mi jobbosok is nyugodtabban aludjunk”.
A Fidesz frakcióvezetője szerint „a felfoghatatlan luxusköltések a Magyar Nemzeti Bank székházának felújításánál magyarázatra és büntetőjogi eljárásra szorulnak”.