Magyar Péter: Az ukrajnai háború befejezése után az egész Európai Unió várhatóan visszatér az olcsóbb orosz gázhoz

Magyar Péter Lengyelországban, 2026. május 20. Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Lengyelországi látogatása során hosszú interjút adott a Gazeta Wyborczának Magyar Péter miniszterelnök. A lengyel újságírókat a lengyel-magyar kapcsolatokon és az oligarchák elszámoltatásán kívül főleg az Oroszországhoz való viszony és tágabb uniós kérdések érdekelték. Magyar az orosz energiafüggőséggel kapcsolatos felvetésekre is hosszan válaszolt.

Onnan indított, ahonnan általában szokott, ha Oroszország kerül szóba, miszerint „nagyon szoros kapcsolat van az energia és a földrajz között”.

Szerinte Lengyelországnak sikerült felszámolnia ezeket a függőségeket, és nagymértékben diverzifikálnia az energiaforrásait. „Ez hatalmas teljesítmény. De azt is meg kell érteni – és meggyőződésem, hogy a lengyelek ezt értik –, hogy ez egy olyan folyamat, amelyhez idő kell” – mondta.



Kiemelte, hogy kulcsfontosságú „az állam, a vállalkozásaink és a polgáraink energiabiztonsága”, és rendkívül lényeges az energia ára is. „Természetesen beszéltünk az LNG-szállításokról, az új forrásokról és új útvonalakról, például a Balti-tengeren és Lengyelországon keresztül, de Horvátországon, Szlovénián, Románián vagy Ausztrián keresztül is. Ezek mind olyan irányok, amelyeket követni akarunk. Azonban még nem jutottunk el erre a pontra.”



Leszögezte, hogy „az energiaforrások diverzifikálása Magyarország és a magyar társadalom érdeke. Ezt következetesen meg is fogjuk valósítani. Ugyanakkor őszintén meg kell mondani, hogy van egy bizonyos status quo”.

A miniszterelnök elmondta azt is, hogy jól haladnak a tárgyalások az unióval a források hazahozataláról, jelenleg inkább optimista, és arról is beszélt, hogy ismeri és szereti a történelmet, ezért is volt fontos neki, hogy első hivatalos útján Lengyelországba, azon belül Krakkóba és Gdanskba is ellátogasson, azt mondta, ez volt az álma.

Magyar a Rzeczpospolita nevű napilapnak is interjút adott, ugyanebben a témakörben azt mondta: Az ukrajnai háború befejezése után az egész Európai Unió várhatóan visszatér az olcsóbb orosz gázhoz.

Arról is beszélt, hogy a Balti-tengeren, majd Lengyelországon és Szlovákián át szállítható cseppfolyósított gáz „jelentősen drágább” a Romániából, Oroszországból vagy Ausztriából érkezőnél - szögezte le. Elmondta: szerdai tárgyalásai során lengyel hivatali partnere, Donald Tusk ígéretet tett arra, hogy „mindent megtesz a (gáz)ár csökkentéséért, hogy az ajánlat minél versenyképesebb legyen”, az eredmény azonban a gázpiacon is múlik, emellett új interkonnektorokat akarnak építeni a diverzifikáció érdekében.

Arra a kérdésre, hogy Magyarország az uniós politikával összhangban „három év múlva már beszünteti-e az orosz gáz és kőolaj vásárlását”, a miniszterelnök úgy reagált: szerinte az EU politikája „nagyon megváltozik az (ukrajnai) háború befejezése után”, amelyre „remélhetőleg nagyon gyorsan sor fog kerülni”.

Lengyelországnak és Magyarországnak versenyképesnek kell lennie, ehhez alacsonyabb energiaárakra van szükség – mutatott rá. Megjegyezte, hogy ebben a tekintetben „nagyon pragmatikus”, nemcsak biztonságos szállítmányokra, hanem alacsonyabb árakra is törekszik. Az orosz szállítmányokra vonatkozó, ismételt kérdésre a miniszterelnök kijelentette: a háború befejezése után „az egész EU visszatér az orosz gáz beszerzéséhez, mivel ez olcsóbb, és mivel erre int a versenyképesség, a földrajz”.

A Gazeta arról is kérdezte Magyart, „lehetséges-e visszaszerezni azokat a pénzeket, amelyeket Matolcsy Ádám, a jegybankelnök fia Dubajba menekített ki”.

Magyar szerint nem csak Dubajról van szó. „A pénzeket Dél-Amerikába, az Egyesült Államokba és különböző afrikai országokba is kimenekítették. Úgy gondolom, hogy a visszaszerzésük lehetséges. Felhatalmazást kaptunk a társadalomtól, így mindent megteszünk az ügy érdekében. Új intézményeket hozunk létre, megerősítjük a meglévő, korrupcióval és pénzügyi visszaélésekkel foglalkozó hivatalokat és szervezeteket, valamint kisöpörjük Orbán bábjait az ügyészségekről és más hivatalokból”.

„Soha nem ígértem a magyaroknak, hogy az összes pénzt sikerül visszaszereznünk. Azt viszont megígértem, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a lehető legtöbbet szerezzük vissza” – tette hozzá.