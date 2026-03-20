Kocsis Máté: Ha igaz, amit az újságírók mondanak, Matolcsy Ádámnak börtönben a helye

„Hiányérzetem van, de itt is nagyon bízom abban, hogy ez a hiányérzetem elmúlik. Azt is remélem, hogy hamarosan. Ez pedig a Nemzeti Bank körüli ügy. Indulatosak vagyunk a dologgal kapcsolatban”

– sorolta problémáit Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy Navracsics Tiborral tartott kampányeseményen Tapolcán azon videó szerint, amit Navracsics posztolt Facebookra azzal a szöveggel, hogy jelenleg „több nagyon fontos belpolitikai kérdés is jogosan foglalkoztatja a választókat. Az egyik kiemelkedő ezek közül a Magyar Nemzeti Bank korábbi ügye”.

Ahogy Navracsics is írja, „Kocsis Máté frakcióvezető úr a tapolcai választási fórumon ezzel kapcsolatban is ellentmondást nem tűrően fogalmazott”. Kocsisból ugyanis kiszakadt egy ponton a következő:

„Magyarázkodom egy olyan ember miatt, akit Matolcsy Ádámnak hívnak, akit én a büdös életbe' nem láttam. Nem tagja a Fidesznek, nem tagja a KDNP-nek sem, nem jár a köreinkbe, én nemtom' kicsoda. Ha igaz, amit az újságírok mondanak, akkor ennek az embernek börtönben van a helye.”

Kocsis ehhez azt is hozzátette, hogy ha nem igaz, amit az újságok írnak, akkor meg álljon ki és védje meg magát, illetve hogy Navracsics Tibort okolják a tapolcai ellenzékiek, hogy „vajon mi van a Nemzeti Bankban”.

Kocsis azok után fogalmazta meg mindezt, hogy a 444 peres úton megszerezte, és részletesen bemutatta az MNB-székház százmilliárdos felújításának dokumentációját – Matolcsy harmincmilliós budijától a járulékos költségek 8 milliárd forintjáig. Sőt, az ügy talán legfontosabb dokumentumát is nyilvánosságra hoztuk, hogy mindenki böngészhesse, mire költöttek Matolcsyék.

Ez látszólag eljutot Kocsishoz is, ugyanis azt is mondta, hogy „a felfoghatatlan luxusköltések a Magyar Nemzeti Bank székházának felújításánál magyarázatra és büntetőjogi eljárásra szorulnak. Nem szabad senkinek megúsznia azt a vizsgálatot, amit megkövetel egy ilyen horderejű ügy.”

Ezután azt mondta, ők „végképp nem szeretnék” a hátukon „púpként cipelni egy Matolcsy Ádám nevű embernek az ügyeit, és az ahhoz kapcsolódó esetleges büntetőügyeket. El kell mindenkinek mindennel számolnia. A Magyar Nemzeti Bank ügyét azt csak úgy lehet lezárni, ha egy büntetőeljárásban mindenkinek tisztázzák a szerepét az elkövetett ügyekben. Ha pedig nem volt ügy, akkor álljanak ki és védjék meg magukat”.