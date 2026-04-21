Matolcsy Ádámnak már négy éve van tartózkodási engedélye Dubajban

Matolcsy Ádám pontatlannak tartja Magyar Péter róla szóló kijelentéseit. A megválasztott miniszterelnök a volt jegybankelnök fiáról hétfőn ugyanis azt mondta, most kapott állandó letelepedési vízumot az Egyesült Arab Emírségekben. Magyar hozzátette, reméli, hogy „nem kell ezért nekünk államközi egyezményeket módosítanunk, és megkérni az ottani hatóságokat, hogy adják ki, hogy ha végre már megtörténik a szükséges nyomozati cselekmény”.

Erre Matolcsy Ádám azt írta az RTL-nek, hogy 4 éve van tartózkodási engedélye az Egyesült Arab Emírségekben, de mindenkit megnyugtatott, hogy azért gyakran jár haza. A Legfőbb Ügyészség kedden a Magyar Nemzeti Bank ügyében az eddig a rendőrség által folytatott nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta. A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja le

Márciusban írtunk arról, hogy Matolcsy Ádám legértékesebb vagyontárgyait Budapestről Dubajba szállíttatja át: a vintage autókat, bútorokat és egyéb vagyontárgyakat vasúti útvonalon indították el konténereken az Emirátusok irányába.

Matolcsy Ádám és Matolcsy György a Félixben 2024 nyarán. Fotó: Németh Dániel/444

A nyomozás 2025 márciusában indult el hűtlen kezelés miatt az MNB-alapítványok ügyében. Az Állami Számvevőszék egy éve rögzítette jelentésében azt, amiről a magyar sajtó hosszú évek óta a cikkezett, vagyis hogy a Magyar Nemzeti Bank összevont alapítványa, a PADME több százmilliárdos nagyságrendű közpénzt vert el működése során. A magyar sajtóban cikkek sora született arról, hogy ezekre az alapítványi pénzekre legnagyobb ráhatása Matolcsy Ádám környezetének volt. A Válasz Online tavaly írta meg, hogy az ifjú Matolcsy egy Kovács Petra álnévhez tartozó emailcímmel irányította jegybank által megbízott vállalatok működését, köztük az MNB teljes alapítványi vagyonát kezelő Quartz Zrt. és az ingatlanfejlesztő GTC Group üzleteit is.