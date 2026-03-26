Konténerekben hordják Dubajba a Matolcsy család vagyontárgyait

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Matolcsy Ádám legértékesebb vagyontárgyait Budapestről Dubajba szállíttatja át – értesült több, egymástól független forrásból a 444.

A vagyontárgyak szállításával egy logisztikában és szállítmányozásban tapasztalt magyar vállalatot bízott meg a volt jegybankelnök családja.

A vintage autókat, bútorokat és egyéb vagyontárgyakat vasúti útvonalon indították el konténereken az Emirátusok irányába. Az ingóságok érkeztetésében értesüléseink szerint külföldi partner is részt vesz. Mivel nincs folyamatos vasúti kapcsolat Budapestről Dubajig, a konténereket feltehetően valamelyik európai kikötőben rakják hajóra, és juttatják el a végcélig.

Forrásaink azt nem igazolták vissza, lezárult-e már a szállítmányozás, de az biztos, hogy hetekkel ezelőtt még folyamatban volt.