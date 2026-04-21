Átvette az ügyészség a nyomozást az MNB ügyében a rendőrségtől

A Legfőbb Ügyészség a Magyar Nemzeti Bank ügyében az eddig a rendőrség által folytatott nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta. A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja le – közölte az ügyészség.

Mint a közleményben írják, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 2025. február 10-én rendelt el nyomozást az Állami Számvevőszék feljelentése alapján a Magyar Nemzeti Bankot érintő ügyben.

A Fővárosi Főügyészség rendszeresen kért tájékoztatást az ügyben a nyomozó hatóságtól, hogy törvényességi felügyeleti jogait gyakorolni tudja. Most azt írják, hogy a nyomozó hatóság legutóbbi tájékoztatása alapján arra a következtetésre jutott, hogy – az eddig elvégzett nyomozati cselekményeket is figyelembe véve – a továbbiakban a nyomozás szakszerűsége és időszerűsége ügyészségi nyomozás keretében biztosítható.

Emiatt dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán a Legfőbb Ügyészség – a büntetőeljárási törvény által biztosított lehetőségével élve – úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el.

A nyomozás 2025 márciusában indult el hűtlen kezelés miatt az MNB-alapítványok ügyében.

Az akkor még Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank – amely egyik alelnöke akkor Windisch László volt – 2014-ben létrehozott hat Pallas Athéné-alapítványt, amelyekben összesen 266 milliárd forintnyi vagyont helyezett ki közpénzből; ezt a Fidesz egy ideig próbálta közpénzjellegét elvesztett vagyonnak beállítani. A jelleggel szemben mostanra maga a közpénz veszett el, mint ezt a történetet ebben a két cikkben alaposan körbejártuk:

A 2019-ben egy, Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) nevű alapítvánnyá összeolvadt alapítványi birodalom az általuk létrehozott vagyonkezelő, az Optima Befektetési Zrt. hathatós közreműködésével 2024-re elégette a teljes, jelenértéken már 460 milliárd forintnyi vagyont. Ez a 2022 óta Windisch László vezette Állami Számvevőszék 2023-ban indult vizsgálatsorozata végére derült ki. Az ÁSZ aztán közzétett az MNB gazdálkodását érintő jelentéseket, amelyek az MNB, az MNB-hez és Matolcsy Györgyhöz szorosan kötődő Neumann János egyetem, valamint a PADME működésének vizsgálatával foglalkoztak. Ezekből kiderült, hogy nemcsak a Pallas-alapítványokba tett 226 milliárd, hanem a Neumann egyetemet fenntartó alapítvány 127 milliárd forintja is köddé vált – ezt 2021-ben adták az Optima vagyonkezelésébe, ennek jelenértéke 190 milliárd forint. Ha a jelentéseket és az egész jegybanki alapítványosdit nagyon röviden össze akarjuk foglalni, akkor ezt egy mondatban és egy hozzá kapcsolódó képen így lehet megtenni: