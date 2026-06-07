Kikapott a Győr a döntőben, a két magyarral játszó francia Metz nyerte a női kézilabda Bajnokok Ligáját

A Győri Audi ETO KC 31-29-es legyőzésével a francia Metz nyerte meg a női kézilabda Bajnokok Ligáját.

A két magyarral, Albek Annával és Vámos Petrával felálló francia csapat története első európai kupacímét szerezte meg, és egyben az első francia klub lett, ami elhódította a legrangosabb európai kupasorozat trófeáját.

Bruna de Paula Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Győr így nem tudta megvédeni címét, és hiába nyerte meg idén a magyar bajnokságot és a kupát is, a triplázás elmaradt. Pedig a négyes döntőig a szezonban egy néhány meccses hullámvölgyet leszámítva – ami nagyrészt a beállóik sérüléseinek volt köszönhető – hengereltek: 12 győzelemmel és két vereséggel megnyerték a BL-csoportjukat, a negyeddöntőben pedig a dán Odense HB-t búcsúztatták kiütéses kettős győzelemmel. A szombati elődöntőben egy idegőrlő, sok hibával tarkított meccsen győzték le a francia Brestet.

Vasárnap az MVM Dome-ban az a Metz volt az ellenfél, ami hiába jutott be korábban négyszer is a Final Fourba, az idei évig még csak meccset sem tudtak nyerni. A szombati elődöntőben megtört az átok, a CSM Bukarestet győzték le viszonylag simán.

A döntőt mindkét csapat nagy tempóban kezdte, hat perc alatt már kilenc gól esett. A Metz jól indult meg a labdaszerzések, védések után, de a Győr is hatékony volt támadásban. A tegnap hamar piros lapot kapó Bruna de Paula ezúttal nagyon elemében volt, még úgy is, hogy többször külön kiléptek rá, hogy ne tudjon egy az egyben megindulni. A Győrnek több jó védekezése is volt, a kapus Hatadou Sako pedig egy egész pályás gólt is szerzett, így a 10. percben 9–6-ra vezetett a Győr.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Metz emberelőnyben vissza tudott jönni a meccsbe, majd két győri eladott labda után a 18. percben ki is egyenlített. A vezetést ekkor még nem tudták átvenni a franciák: jöttek Dione Housheer átlövései, Kristina Jörgensen pedig passzívnál lőtt nagy gólt, így a 20. percben még 15–13-ra vezetett a Győr. A félidő végére azonban becsúsztak a hibák támadásban, a védelem pedig nem nagyon tudott mit kezdeni a jövőre Győrbe igazoló beállóval, Sarah Bouktittal, és azzal, hogy hét a hat ellen játszott a Metz. A szünetben 18–17-re már a Metz vezetett.

A második félidő elején a Metz a két gyors győri kiállítást kihasználva kétgólosra növelte az előnyét, Léna Grandveau átlövése után pedig már három volt közte, a mintegy kétezer, létszámához képest nagy hangulatot teremtő francia szurkoló örömére. Ekkor mintha kicsit megroppant volna a magyar csapat: sorra jöttek az eladott labdák, a belemenések és a rontott lövések. Grandveau újabb gólja után, a 45. percben a Metz már hat góllal, 28–22-re vezetett.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A hét a hat elleni játékkal a Győr tíz perccel a vége előtt négy gólra zárkózott fel, majd egy kivédekezett francia támadás után szerzett góllal az 55. percben már csak kettő volt közte. A magyar csapat nagy hajrát indított, az utolsó percben azonban Jörgensen támadóhibája megpecsételte a sorsukat. A végeredmény 31–29 lett, a franciáknál Vámos Petra három, Albek Anna két gólt szerzett.

A bronzérmet a román CSM Bukarest nyerte, negyedik a francia Brest lett. Újdonság volt idén, hogy a vasárnapi helyosztók előtt, délelőtt a női ifjúsági BL döntőjét is az MVM Dome-ban rendezték meg, amit a debreceni akadémia csapata nyert meg.