Utolsó perces góllal nyertek a győri kézisek, sorozatban harmadszor játszanak BL-döntőt

A Győri Audi ETO KC 31-30-ra legyőzte a francia Brestet a női kézilabda Bajnokok Ligája Final Fourjának szombati elődöntőjében, így a magyar csapat vasárnap ismét az aranyéremért játszhat a budapesti MVM Dome-ban.

A hétszeres Bajnokok Ligája-győztes, kétszeres címvédő Győr tizenegyedszer jutott be a BL budapesti négyes döntőjébe. Eddig a találkozóig a szezonban egy néhány meccses hullámvölgyet leszámítva – ami nagyrészt a beállóik sérüléseinek volt köszönhető – hengereltek, 12 győzelemmel és két vereséggel megnyerték a BL-csoportjukat, a negyeddöntőben pedig a dán Odense HB-t búcsúztatták kiütéses kettős győzelemmel. A magyar bajnokságot és a kupát is megnyerték a rivális Ferencváros előtt, vagyis triplázhatnak, ami legutóbb 2019-ben sikerült a klubnak.

Dione Houshheer, a Gyõri Audi ETO KC (j) és Annika Lott, a Brest Bretagne játékosa az elődöntőben. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Az ellenfél Brest 2021 után jutott be újra a négyes döntőbe, akkor a francia klub az elődöntőben pont a Győrt győzte le, majd a döntőben kikapott a Vipers Kristiansandtól. A Brest a BL-ben megnyerte a B csoportot, a negyeddöntőben pedig a román Gloria Bistrițát verte. Érdekesség, hogy a csapatot az a Raphaelle Tervel irányítja, aki korábban a Győr játékosa és másodedzője is volt. A két csapat eddig 13-szor játszott egymással, a kisalföldi csapat hétszer nyert, hat meccs döntetlen lett.

Az elődöntőt két gyors góllal kezdte a Brest, de a Győr Veronica Kristiansen vezérletével hamar fordítani tudott. Ezt követően fej fej mellett haladtak a csapatok, a Győr először a 14. percben lépett el két, majd három góllal (10–7). A játékot sok technikai hiba, lépéshiba, kapufa és eladott labda jellemezte, amit a Brest ki is használt, a 20. percre egyenlíteni tudtak a franciák. (10–10).

A félidő végére elég parázs hangulatúvá vált a meccs, két kemény szabálytalanság miatt – videózások után – egy-egy piros lapot is kiosztottak a bírók: a franciák a csapatkapitányukat, Onacia Ondondót, a győriek pedig talán a legfontosabb játékosukat, Bruno de Paulát vesztették el. Az emberelőnyös, -hátrányos rohanás a győrieknek feküdt jobban egy góllal, a félidőben 17-16 volt az állás.

Finoman szólva sem vettek vissza a tempóból a csapatok a második félidőben: két és fél perc alatt összesen hat gólt láthatott a közel telt házas, többségében győri szurkolókból álló közönség. A franciák többször is utolérték a Győrt, de a vezetést sokáig nem tudták átvenni. A fordítás végül a 42. percben jött össze nekik: Kristine Breistøl eladott labdája után Annika Lott robogott végig a pályán, és 24-25-re alakította az állást. Az ellenfél lendületben maradt, a 47. percben már kettővel vezetett, de a Győr nem szakadt le, és az utolsó tíz percnek döntetlenről futottak neki a csapatok (28-28).

Kelly Dulfer, Anna Vjahirjeva és Anna Lagerquist Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Szemerey nem tudott sokat hozzátenni a kapuban, ezért a győri edző, Per Johansson Hatadou Sakót küldte be, aki rögtön két védéssel kezdett.

A Győr több fontos támadást is elrontott, de amikor a legnagyobb szükség volt rá – 30-30-as állásnál, az 59. percben –, összeszedték magukat.

Előbb nagyot védekeztek, majd a következő támadásból Kelly Dulfer betalált, így 47 másodperccel a vége előtt ismét a magyar csapat vezetett. A francia időkérés után a mindent eldöntő akciót is sikerült kivédekezni, a vége 31-30 lett.

Fordulatos, végletekig kiélezett meccset nyert meg a Győr, amely a vasárnapi döntőben a Vámos Petrával és Albek Annával felálló Metz ellen játszik majd 18 órától.