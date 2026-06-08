Tovább dübörög a világ egyik nagy gazdasági csodája: újabb 1 milliárdos hasznot hozott Rogán Cecília és Sarka Kata közös médiacége

Apró kis hírecske volt 2019-ben, hogy Rogán Antal akkori feleségének lett egy bulvároldala. Ki hitte volna akkor, hogy egy bámulatos gazdasági siker szemtanúi lehetünk nagy idők tanúiként.

Illusztráció: Kiss Bence/444

És a sikeresorozat tavaly sem szakadt meg, sőt, derül ki a gazdasági csoda tavalyi évről szóló mérlegéből, amit a hvg vett észre.

2018 végén alapította Rogán Cecília többségi és Sarka Kata kisebbségi tulajdonos a Top News Hungary Kft.-t, ez vette meg Kasza Tibitől a TWN.hu bulvároldalt 2019 elején.

A gazdasági csoda egy kis lépéssel indult. 2019-ben 250 milliós bevétele volt a cégnek, ebből 150 millió volt a tiszta haszon. Imponáló, de semmiség ahhoz képest, ami ezután történt.

Mindezt úgy, hogy a cégnek kétmilliárdos követelése van.

Egy óvatosan fogalmazva is igen kevés látogatót vonzó, mostanra teljesen a földbe álló, a NER-ben mégis kormányzati hirdetésekkel teletömött twn.hu oldal kiadójának 7,8 milliárdos bevétele volt eddig összesen, ebből pedig 6,5 milliárdos hasznot termelt.

Ami felfoghatatlan csoda: Rogán Cecíliáék minden 100 befolyt forintól 83,2 forint tiszta nyereséget csináltak eddig.

És ebből minden évben tiszteséges osztalékot is kivettek, a tulajdoni aránynak megfelelően 4:1 arányban Rogán Cecília és Sarka Kata között megosztva. Rogán Cecília 5 milliárdos osztalékot vett ki eddig ebből a cégből, Sarka Kata 1,2 milliárdot.