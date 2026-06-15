Elfogták a férfit, aki a második lefejezője volt a dunavecsei Medjugorjei Szűzanya szobornak

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Pár órán belül elfogták a rendőrök azt a férfit, aki megrongálta a dunavecsei Medjugorei Szűzanya-szobrot. A rendőrség tájékoztatása szerint a körforgalomban álló szobor megrongálásáról szombaton reggel érkezett bejelentés, a kunszentmiklósi rendőrök pedig hamar meg is találták azt a dunavecsei férfit, aki beismerte, hogy egy kapával törte le a szobor fejét. A férfi ellen rongálás miatt indult eljárás.

Fotó: Dunavecsén hallottam/Facebook

Ez az a szobor, amit már 2023 december 31-én is lefejezett valaki: akkor baltával esett neki egy férfi a szobornak, amit már hónapokkal korábban is megdobált kövekkel.

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