Financial Times: Egy Kreml-barát hacktivista csoporttal állt kapcsolatban az a férfi, aki Keir Starmer házának és autójának felgyújtását irányította

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Egy 22 éves ukrán építőmunkás gyújtotta fel Sir Keir Starmer családi házát és két másik, a brit miniszterelnökhöz köthető célpontot tavaly májusban, de a Financial Times nyomozása szerint a férfit egy Oroszországból irányított online hálózat szervezhette be, amely szoros kapcsolatban állhatott Kreml-barát hacktivistákkal.

Counter Terrorism Policing/PA

Roman Lavrinovicsot hétfőn mondta ki bűnösnek a londoni Old Bailey bíróság a gyújtogatások ügyében. Vádlott-társát, a 27 éves Stanislav Carpiucot bűnösnek találták a támadások elősegítésében, míg a harmadrendű vádlottat, a 35 éves Petro Pocsinokot felmentették.

A per során a brit ügyészség csak annyit árult el, hogy Lavrinovicsot egy „El Money” nevű Telegram-felhasználó irányította, aki orosz és ukrán nyelven kommunikált. A Financial Times azonban Telegram-archívumok, kriptovaluta-tranzakciók, bírósági bizonyítékok és nyugati tisztviselőkkel készített interjúk alapján arra jutott, hogy El Money Oroszországban tartózkodott, és szoros kapcsolatban állt a NoName057(16) nevű Kreml-barát hacktivista csoporttal.

Az Egyesült Államok ezt a hálózatot korábban egy Oroszország által „államilag jóváhagyott projektnek” nevezte. Az amerikai Kiberbiztonsági és Infrastrukturális Biztonsági Ügynökség (CISA) szerint a NoName és az általa használt eszközök egy, a Kremlhez köthető informatikai szervezet fedett projektjeként jöttek létre. Ugyanakkor az amerikai hatóságok szerint a hálózat működése nem teljesen átlátható: egyes tagjai csak Moszkva céljait támogatják, míg mások közvetlen vagy közvetett kapcsolatban állhatnak az orosz állammal.

Mark Galeotti katonai szakértő szerint a Kreml éppen erre a szürke zónára épít.

„Ezeket a hackercsoportokat alapvetően nem a hatóságok irányítják vagy bízzák meg konkrét feladatokkal. Ezek közül sokan hazafinak tartják magukat. Nyilvánvaló, hogy a Kreml a letagadhatóságra épít. A probléma az, hogy minél több ilyen támadás történik, annál kevésbé hihető ez a letagadhatóság” – mondta a University College London tiszteletbeli professzora.

Ciaran Martin, a brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ korábbi vezetője szerint Oroszországban az állami hírszerzés és a bűnözői hálózatok között folyamatos a kapcsolat. Úgy fogalmazott: a hackerek és a bűnözők általában szabadon működhetnek, amíg nem sértik az orosz érdekeket, vagy éppen azok előmozdítását szolgálják.

A tárgyalás szerint Lavrinovics május 6-án egy dél-londoni barkácsáruházban lakkbenzint vásárolt. Május 8-án hajnalban busszal Kentish Townba utazott, és felgyújtotta a Starmer korábbi tulajdonában álló Toyota RAV4-est. Május 11-én tüzet rakott egy islingtoni lakás előtt, ahol a brit miniszterelnök az 1990-es években élt. A legsúlyosabb támadás május 12-én történt, amikor felgyújtotta Starmer Countess Road-i családi házát. Az ingatlanban ekkor a miniszterelnök sógornője és kilencéves lánya tartózkodott.

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