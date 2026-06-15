Három ajánlat érkezett a Videotonra

„Ma 16 órakor lejárt a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt nyilvános pályázat. Három ajánlatot kaptunk, ezekből kettő külföldi, egy hazai ajánlattevőtől érkezett” – írta Facebook-oldalán Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A tájékoztatás szerint most értékelik az ajánlatokat, aztán a város közgyűlése hoz döntést, várhatóan július 1-jén.

A kálvária tavaly nyár elején kezdődött. A kiesés után oda-vissza beszólásokkal színesített vita indult Garancsi István tulajdonos és Cser-Palkovics András polgármester között. Utóbbi először megüzente Garancsinak, hogy ha nem tudja jól vezetni a klubot, inkább adja el. Erre Garancsi megsértődött, és közölte, hogy odaadja a Videotont a városnak 1 forintért. Székesfehérvár nyáron át is vette a csapatot, majd novemberben bejelentette, hogy értékesíti.

A Videoton stadionja. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Januárban azonban a székesfehérvári közgyűlés eredménytelennek nyilvánította az értékesítésre kiírt pályázatról szóló előterjesztést. Cser-Palkovics akkor azt mondta, nem azért eredménytelen a pályázat, mert nem voltak érdeklődők, hanem azért, hogy akár a pályázatot benyújtó két érdeklődővel, akár az azóta érkezett további hazai és nemzetközi érdeklődőkkel folytathassák az egyeztetéseket. Azt is mondta, a tárgyalásokat követően tavasszal egyfordulós pályázatot írnak ki. Ez történt meg most.