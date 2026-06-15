Kirúgná a csótányos menzás céget a budafok-tétényi önkormányzat

Találtak már rántott hús mellé tálalt főtt krumpliban csótánytetemet, körtén fülbemászót, a borsos tokány szaftjában pedig fogtörő kavicsot. A XXII. kerület óvodai és iskolai menzáján a szülők szerint a mindennapos igénytelenség és a higiéniai hiányosságok mostanra elérték azt a szintet, ami már közvetlenül veszélyezteti a gyermekek egészségét - írta a Blikk két hete a budafok-tétényi menzás cégről.

Karsay Ferenc polgármester most bejelentette, hogy megkezdik az előkészítését egy új, erre a feladatra kiírandó közbeszerzési eljárásnak. Ezzel egyidőben a képviselő-testület egy munkacsoportot hoz létre az iskolai és óvodai menzával kapcsolatban. Az eddigi szolgáltatóval pedig közös megegyezéssel felmondanák a meglévő szerződést.

Az eset kapcsán pár hete a Szülők és Nagyszülők a XXII. Kerületi Gyermekekért elnevezésű civil csoport indított aláírásgyűjtést, miután a gusztustalan fényképek bejárták a helyi szülői közösségeket. A céljuk az volt, amit most a polgármester bejelentett: egyrészt a közétkeztetési cég szerződésének felmondása, másrészt egy új, szigorúbb közbeszerzés kiírása.

A szülők szerint nem egyedi mulasztásról volt szó, hanem rendszerszintű hanyagságról. A rovarpara ugyanis ugyanazon a napon egyszerre több kerületi intézményben is jelentkezett, ami arra utal, hogy nem az iskolai konyhában mászhattak bele a rovarok (és a kövek) az ételbe, hanem a központi főzőkonyhában, illetve az alapanyagok beszerzése és ellenőrzése során sérthették meg a higiéniai előírásokat.

Az intézmények dolgozói jelezték a tarthatatlan állapotokat a vezetőségnek, a felháborodott szülők pedig próbálták dokumentálni a mindennapos panaszokat. Elmondásuk szerint rendszeres, hogy a gyermekek éhesen maradnak az ehetetlen, hústalan vagy éppen veszélyes idegen tárgyakat tartalmazó fogások miatt.