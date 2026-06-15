Mindenki nevetett rajtuk, most mégis meghódították Amerikát

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban a New York Knicks kosárlabdacsapata 53 év várakozás után ismét megnyerte az NBA-t.

A Knicks rendkívüli szívósságával ért fel a csúcsra, az élén Jalen Brunsonnal, aki pályafutása és játékstílusa alapján sem hagyományos szupersztár.

A Knicks bajnoki címe egész New Yorknak ünnep: a csapat évtizedekig a város nagy csalódása volt, de most közös élményt, valódi eufóriát adott több generációnyi szurkolónak.

„New York évtizedeken át a világ közepe, de egyben az NBA vicce volt, most viszont a klub végre megkapta a maga pillanatát” – ezt írta a Guardian azután, hogy a New York Knicks több mint 50 év után vasárnap hajnalban bajnoki címet ünnepelhetett az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA). A Knicks közel fél évszázada New York nagy csalódásának számított a sport szempontjából. A város, ami a világ közepének tartja magát, az NBA-ben nevetség tárgya volt: nagy piac, nagy múlt, Madison Square Garden, Spike Lee, celebek – de 1973 óta semmi eredmény.

Fotó: GREGORY SHAMUS/Getty Images via AFP

A Knicks ezt a narratívát írta át azzal, hogy a döntőben 4-1-re legyőzte a San Antonio Spurst, az ötödik meccsen idegenben, 94:90-nel zárva le a párharcot. Ez elsőre sima döntőnek hangzik, de a sorozat minden volt, csak pont sima nem. A Spurs mind az öt meccsen két számjegyű előnyt épített ki, mégis négyszer kapott ki. A Knicks összesen alig 12 ponttal dobott többet a döntőben, és minden mérkőzés az utolsó percekben dőlt el.

Ahogy a Ringer is kiemelte, a finálé meccseinek jellemző forgatókönyve az volt, hogy a Spurs gyorsabban kezdett, a még mindig csak 22 éves francia csodakosaras, Victor Wembanyama és a fiatalok szétszedték a Knicks terveit, a San Antonio előnyt épített ki. New York azonban túlélte az első ütéseket, kapaszkodott, és a végén valahogy rendre megtalálta a módját, hogy visszajöjjön. Az egyik legnagyobb megmozdulás OG Anunoby nevéhez fűződik, aki a döntő negyedik meccsén pár másodperccel a vége előtt kotorta be a labdát a gyűrűbe.

Bár a Knicks bajnoki menetelése csapatmunka volt, egy játékos, Jalen Brunson mégis kiemelkedett. A Knicks irányítója 45 pontot szerzett az ötödik meccsen, ebből 15-öt az utolsó nyolc percben, amibe a New York még tízpontos hátrányban állt bele. Nem látványos zsákolásokkal, földöntúli atletikus mozdulataival vált sikeressé Brunson, hanem betörésekkel, kiharcolt helyzetekkel, hátralépős dobásokkal, na meg azzal a rezzenéstelen higgadtsággal, ami az egész Knicks védjegyévé vált. A döntőben 32,6 pontot átlagolt, a negyedik negyedekben 11,2-t, nem véletlen, hogy megkapta a legértékesebb játékosnak járó díjat.

Brunson nem klasszikus NBA-sztár. Nem az a játékos, akiről tizenhat éves kora óta tudta az egész kosárlabdavilág, hogy egyszer bajnokcsapatot építenek köré. Nem LeBron James, nem Kevin Durant, nem Nikola Jokics, nem Giannis Antetokounmpo és főleg nem Victor Wembanyama – aki már puszta testfelépítésével is a sportág jövőjének tűnik.

Brunson alig 185 centis, a második körben választották ki, miután három évet töltött az egyetemen, Dallasban Luka Doncic árnyékában játszott, majd amikor a Mavericks nem volt hajlandó igazán nagy pénzt adni neki, New Yorkba igazolt. A Knicks négy évre 104 millió dollárt adott neki. Akkor sokan túlzásnak tartották ezt, ma már ez az NBA egyik legjobb szerződésének látják.

„Tudom, miből vagyok, tudom, mit tettem bele ebbe”

– mondta Brunson a meccs utáni tévés interjúban. Remegve, a könnyeivel küszködve állt a riporter mellett, és arról beszélt, hogy mennyi nyarat töltött szinte születése óta azzal, hogy csiszolja a játékát, és a végsőkig feszítse az állóképességét.

Története külön réteget ad a bajnoki címhez. Kisgyerek volt, amikor apja, Rick Brunson a Knicks környékén dolgozott, a csapat pedig éppen a Spurs ellen veszített döntőt. Most Rick Brunson segédedzőként, Jalen franchise-játékosként lett bajnok New Yorkkal. Az Athletic ritka kincsként (gold dust) írta le azt a tulajdonságot, amelyet már a Dallas Mavericks megfigyelői is megláttak benne: amikor Brunson pályán volt, a csapata újra és újra nyert. A Dallas egyik embere ezt jóval kevésbé emelkedetten fogalmazta meg: „Ez a srác egyszerűen csak nyer.”

Jalen Brunson és Victor Wembanyama Fotó: ADAM PANTOZZI/Getty Images via AFP

Ez a hozzáállás a Knicksnél már nemcsak anekdota volt, hanem működési elv. Amikor a csapat hátrányba került, nem pánikolt. Hiába vezetett a Spurs 10, 15 vagy 29 ponttal, a New York-iak a korábbi évekkel ellentétben nem váltak idegessé. A játékosok többször beszéltek arról, hogy ilyen helyzetekben egyszerűen bíztak Brunsonban: valahogy megoldja. És a legtöbbször tényleg megoldotta.

Brunson is ebben a nyugalomban találta meg a saját magyarázatát. „Nincs nyomás. Egyáltalán nincs nyomás – mondta a döntő után. – Bízom a munkámban. Soha nem félek a kudarctól.”

A Spurs egyáltalán nem asszisztált csendben a bajnoki címhez. Victor Wembanyama a fiatal kora ellenére már most a liga egyik legfélelmetesebb alakja, és a döntőben is folyamatosan torzította a játékot: blokkolt, beleért a labdákba, a gyűrű környéken néha úgy játszott, mintha röplabdázna. Csakhogy ez még nem az ő pillanata volt. A Spurs fiatal, gyors, sokszor kiválóan kezdő csapatként ment, de a végjátékokat sorra elveszítette, nem tudta lezárni a meccseket. Dylan Harper több jó periódust is hozott, Julian Champagnie fontos triplákat dobott, De’Aaron Fox viszont a negyedik meccsen több helyzetben is rosszul döntött, ami esélyt adott az ellenfélnek. Brunson és a Knicks pedig rendre megtalálta a rést.

Az elvesztett döntő a San Antonio számára fájdalmas lehet, de messze nem jelent végállomást, nagyon hamar eljöhet az ő idejük is. Wembanyama rengeteget fejlődhet még, körülötte pedig már most ütőképes, fiatal keret épült ki.

A sorozat inkább azt mutatta meg, mennyire közel vannak és mennyi mindent kell még megtanulniuk: tempókontrollt, végjátékokat, döntéshozatalt, azt, hogy hogyan kell bajnoki nyomás alatt nemcsak előnyt szerezni, hanem meg is tartani azt.

„Ez életem legnagyobb tanulsága, a legfontosabb tanulási élmény. Nem tudom pontosan megfogalmazni, mi is ez a tanulság, de az biztos, hogy tanulunk belőle” – mondta Wembanyama a döntő után.

A Knicks ideje viszont most jött el, a bajnoki menetelés statisztikailag is különleges volt. Az NBA.com adatai szerint a New York +14,9-es átlagos pontkülönbséggel zárta a rájátszást, ami rekord a playoffok történetében. A csapat 13 meccset nyert sorozatban, ez a rájátszások második leghosszabb győzelmi szériája. Azokon a meccseken, amiken két számjegyű hátrányba került, 6-2-es mérleget hozott, a döntő negyedik meccsén 29 pontos hátrányból fordított.

Örömünnep New Yorkban Fotó: NEIL CONSTANTINE/NurPhoto via AFP

És a Knicks nem csak Brunsonból állt. Karl-Anthony Towns végre le tudott vetni magáról sok régi negatív címkét: hogy puha, hogy túl érzékeny, hogy nem lehet vele igazán nagyot nyerni. OG Anunoby a playoff egyik legfontosabb kiegészítő embere lett, 67,2 százalékos mezőnyszázalékával történelmi hatékonyságot hozott, a döntőben is voltak kulcspillanatai. Mikal Bridges végül felnőtt az érte fizetett árhoz, Josh Hart a szokásos mindenes energiát adta, Mitchell Robinson a végjátékban támadólepattanókkal és fizikalitással segített lezárni a párharcot.

A vezetőedző Mike Brown története sem mellékes, a Sacramento Kingstől történő menesztése után sokan nem feltétlenül úgy tekintettek rá, mint a nagy megoldásra, inkább kompromisszumnak tűnt: olyan edzőnek, aki több helyen járt már, sokat tud a ligáról, de talán nem ő az, aki egy kaotikus franchise-ból bajnokot csinál. Ehhez képest már az első évében olyan csapatot rakott össze, melynek legfontosabb tulajdonsága nem a szépség, hanem a stabilitás lett. New York nem mindig játszott tökéletesen, de szinte soha nem esett szét.

A csapat kulturális hatása szinte külön cikket érdemelne. A döntő alatt egész New York a Knicksről szólt. Bár a városnak papíron ott van a Brooklyn Nets is, ez a bajnoki cím látványosan megmutatta, hogy továbbra is a Knicks New York igazi csapata. A Guardian helyszíni riportja szerint Manhattanben alig lehetett úgy végigmenni, hogy az ember ne lásson Brunson-mezt, kék-narancs pólót, Knicks-sapkát. Egy bárban még az országban rendezett futball-világbajnokság meccse is csak másodlagosnak tűnt: amikor átkapcsoltak az NBA-döntőre, a tömeg azonnal „Knicks in five!” skandálásba kezdett.

Ehhez kapcsolódott a döntő egyik legjobb szurkolói rigmusa is: „My mayor muslim, my bagel’s jewish, my Christian Dior, Knicks in four.” Nagyjából: „A polgármesterem muszlim, a bagelem zsidó, rajtam Christian Dior, a Knicks négy meccsből.” Amikor a Spurs nyert egy meccset, a rigmus is frissült: „My mayor still muslim, my bagel’s still jewish, The pope’s on our side, Knicks in five.” „A polgármesterem még mindig muszlim, a bagelem még mindig zsidó, a pápa is velünk van, a Knicks öt meccsből.”

A lefújás után az utcák megteltek emberekkel, az Empire State Building Knicks-színekben világított, az emberek közösen énekelték Jay Z és Alicia Keys Empire State Of Mind című számát, a Times Square-en és a Broadway környékén spontán ünneplés tört ki, Zohran Mamdani, a város polgármestere is mezben ünnepelt. Az eufória mellett a beszámolók szerint voltak azért rendbontások, letartóztatások, késelések, egy buszt is felgyújtottak, de az alapélmény mégis az volt, hogy a régóta várt pillanat végre megtörtént. A nagy sztárok, mint Ben Stiller, Spike Lee vagy Timothée Chalamet jelenléte csak ráerősített arra, hogy a Knicks nem egyszerűen egy sportcsapat New Yorkban, hanem inkább popkulturális intézmény.

Timothée Chalamet ünnepel az első sorban Fotó: NATHANIEL S. BUTLER/Getty Images via AFP

Ben Stiller a döntő után egyenesen ezt mondta:

„A New York-i szurkolók olyan régóta vártak erre. Őrület, ami most New Yorkban zajlik: a város érzelmei, az én korosztályom, amely végigélte mindezt. A fiam, aki húszéves, és a nehéz években nőtt fel. Most végre eljött, és megcsinálták, megcsináltuk. Hihetetlen.”

A bajnoki cím mást jelent a különböző generációknak. A fiatalabb szurkolóknak ez az első Knicks, amelyre végre nem iróniával, nem nosztalgiával, nem YouTube-videókon keresztül, hanem saját pozitív élményként emlékezhetnek. Nem úgy, mint a 2010-es évek Carmelo Anthony-féle korszakára, amikor egy nagy sztár köré rosszul menedzselt, kiemelkedő eredmények nélküli csapat épült, vagy a kilencvenes évek Patrick Ewing, Allan Houston, Latrell Sprewell és John Starks nevével fémjelzett, végül befejezetlenül maradt történeteire.

Ewing, aki 1999-ben játékosként veszített döntőt a Spurs ellen, most így beszélt: „Valóra vált álom. 1999-ben azért sírtam, mert kikaptunk. Ma este, ha lesznek könnyeim, azok örömkönnyek lesznek.” A '99-ben szintén döntőző Allan Houston ugyanezt a folytonosságot emelte ki Brunsonékról:

„Befejezték, amit mi elkezdtünk.”

Egy rendkívül kitartó és szerethető társaság lett tehát bajnok: egy csapat, amely a döntőben újra és újra hátrányba került, de valahogy mindig visszakapaszkodott. A franchise, amely évtizedekig saját múltjának paródiájaként élt a köztudatban, Amerika legjobbja lett.