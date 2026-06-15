Nemcsak hogy lesz Tusványos, de még Orbán Viktor is ott lesz

Németh Zsolt a köztévén futó Kérdések Órája című műsorban azt mondta, megállapodtak Orbán Viktorral, hogy ott lesz a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen, és megtartja szokásos tusnádfürdői beszédét. Németh szerint Orbán idén is összegzi, hogyan látja az elmúlt időszakot, és milyen politikai irányt tart követendőnek, vagyis „elmondja, mi történt, hogyan van az előre, és merre tovább”. Németh Zsolt a Telex szemléje szerint arról is beszélt, hogy az idei rendezvényt párbeszédközpontúbbá akarják tenni, „ezért a mostani kormányzati garnitúrát” is meghívják.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Azt nem tartja valószínűnek, hogy Magyar Péter is ott lesz Tusványoson, de úgy fogalmazott, hogy a kormányzati szereplők felé már jelezték a szándékot. A lehetséges meghívottak között említette Tarr Zoltán nemzetpolitikáért felelős minisztert, Heidl György államtitkárt és Kollai István nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt. Németh szerint egyelőre nem mondtak nemet a meghívásra, de végleges választ sem kaptak még.