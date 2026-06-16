1,8 millióra büntették a részegen eleső, csak magát megsebesítő rollerest, és másfél évre a jogsiját is elvették

Baleseti helyszín rollerrel. (Képünk csak illusztráció.) Fotó: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség

Részegen rollerező olvasók, figyelem! Az ügyészség olyan elánnal próbál példát statuálni rajtatok, hogy egy év elején eleve kemény büntetésre ítélt rolleres esetében ennek ellenére további jelentős szigorítást kért az elsőfokú ítélet megismerése után.

A Telexen megírt sztori szerint a férfi még 2024 szeptemberében állt fel csutka részegen egy bérelt Tier rollerre, hogy a Puskás stadion melletti, focimeccs miatt éppen lezárt Istvánmezei úton akkorát essen egy ott posztoló rendőr előtt, hogy a válla súlyosan megsérüljön. A vérében 2,2 ezrelék volt az alkoholszint, ami tényleg sakálszint, a bűncselekményi határérték négyszerese. A bíróság első fokon 1,8 millió forint pénzbüntetésre és 1 év 5 hónapos jogosítványmegvonásra ítélte, de az ügyészség súlyosbításért fellebbezett, hosszabb eltiltást kérve.

A férfi családja azért fordult a sajtóhoz, mert az elsőfokú ítéletet szigorúnak, de elfogadhatónak tartották ugyan, de az ügyészi fellebbezést már nem, tekintettel arra, hogy a férfi beismerte a tettét, lemondott a tárgyalásról, és csak saját magában okozott kárt.

A cikk praktikusan hasznosítható tanúsága az, hogy bár KRESZ egyelőre nem mond semmit az e-rollerekről, ezeket a hatóságok ittas vezetés esetén a gyakorlatban úgy tekintik, mintha a tettes személyautót vezetett volna, nem pedig mondjuk biciklit.

Az aktuális szabály az, hogy amíg az alany biztonságos kerékpározásra alkalmas állapotban van, addig ittasan is vezethet biciklit vagy rásegítéses e-kerékpárt. Vagyis nincs számszerűsített határérték. A Telex tudomása szerint az új KRESZ készülő tervezetében szigorodik ugyan a biciklizésre és ivásra vonatkozó rész, de nem radikálisan. Annyi a terv, hogy határértéket vezetnek be. A tervezet szerint „úttesten nem közlekedhet a kerékpáros, ha a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó 0,8 gramm/liter vagy ennél több véralkohol van”. Ez nagyjából 2-3 korsó sörnek felel meg. Az e-rollereknél viszont zéró tolerancia van, mint az autóknál.

Mi is írtunk arról, hogy a rollerekre vonatkozó szabályozást kivehetik a nagy KRESZ-csomagból, és már korábban módosíthatják ezeket az előírásokat. A Telex szerint két kategóriára bontják a rollereket: olyanokra, amik önerőből nem tudnak 25 kilométer per óránál gyorsabban menni, és olyanokra, amelyek igen, vagy 1000 watt feletti a névleges teljesítményük. Fontos, hogy az alkoholivást tekintve mindkét kategóriában zéró tolerancia lesz. A különbség annyi, hogy a kicsiket már 12 éves kortól lehet vezetni, kötelező lesz a sisak, a többi szabály pedig a kerékpárosokéihoz lesz hasonló. A nagyobb rollereket 14 éves kor felett lehet majd vezetni, motoros sisakban, a többi előírás pedig a robogósokéit fogja idézni.