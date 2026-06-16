„A Fidesz megérdemelt bukása szerintem nem a te felelősséged, viszont az MCC bukása egyértelműen igen” – írta az MCC Press vezetője Orbán Balázsnak

„Magyar Péter kegyétől függ az MCC jövője, ezt mindannyian tudjuk, és te nem tettél az elmúlt két hónapban semmit azért, hogy a több ezer diák és a több száz kollégád biztonságérzetén bármit is javíts” – írta az MCC Press ügyvezetője, Novák Tamás Orbán Balázsnak a Facebookon.

Az MCC Press könyvkiadó 2021-ben jött létre, egyetlen tulajdonosa a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, aminek Orbán Balázs a kuratóriumi elnöke. Orbán nemrég arról posztolt, hogy az MCC magánalapítványként működne tovább, miután Magyar Péter kormánya nyáron megszünteti a nem felsőoktatási intézményeket fenntartó kekvákat, köztük az MCC-s alapítványt is. A javaslat értelmében az MCC tovább működhet az állami vagyon nélkül, ha az eredeti alapító jelzi szándékát a folytatásra.

Novák szerint az MCC-s diákok nem azért sikeresek, mert Orbán Balázs a rendszer része volt, hanem annak ellenére.

„Azt korábban is leírtam, hogy a Fidesz megérdemelt bukása szerintem nem a te felelősséged, viszont az MCC bukása egyértelműen igen!”

Orbán Balázs volt szerinte „a legfelsőbb akaratképző”, úgyhogy válaszokkal tartozik. Amikor az MCC melletti közös kiállást olvasta, nem tudta, hogy sírjon vagy nevessen. Szerinte a választás után minden realista lényeglátó embernek tudnia kellett, hogy nem lehet egyszerre lojálisnak lenni Orbán Balázshoz és az MCC-hez.

„Attól a pillanattól te nem a motor, hanem a lék voltál azon a hajón, ami átvihette volna az MCC-t egy értelmezhető jövőbe. Azt hitted, ha tolod magad előtt a diákokat és a tanárokat, akkor nem kell semmit mondanod a saját felelősségedről?”

Novák szerint ha Orbán Balázsnak lett volna vezetői kvalitása és felelősségérzete, már a választás éjszakáján végigfuttatja azt a „háromlépcsős logikai láncot”, hogy van-e olyan erős az MCC jogi talapzata, hogy harcba lehet indulni érte, ha nincs, akkor tud vagy akar-e tárgyalni a kormánnyal, hogy kihozza a helyzetből a maximumot a diákok és a munkavállalók érdekében, és ha nem, akkor lemond.

(A kekvák megszüntetése nem érhette váratlanul Orbán Balázst, ez benne volt a Tisza programjában is.)

Novák Tamás Böszörményi-Nagy Gergelyt hozta példának, aki kuratóriumi elnökként „megértette az idők szavát”, a MOME kuratóriuma visszaadta az alapítói jogokat az államnak, majd feloszlatta magát. Ezzel szerinte megadták a lehetőséget, hogy az egyetem közege „puhára érkezzen. Te nem így tettél, hanem inkább magadat őrizted meg.”

Novák szerint Orbán Balázs a könyvpiacon is romokat hagy maga után, a Libri vakon repül (tulajdonosa az MCC), a többiek mérsékelten optimisták, főleg, hogy Tarr Zoltán „dobta” a könyvtörvényt.

„Nagy volt rád a kabát, ezért arroganciával tömted ki, mert szerinted minden csak pénz- és akaratkérdés. Azt hitted, hogy tulajdonolhatod az ország legnagyobb kulturális vállalkozását egy olyan kormány embereként, ami harcban áll az értelmiséggel. Mintha a Mi Hazánk pártalapítványa döntött volna úgy, hogy megveszi a Macesz Bisztrót és az Alterego melegbárt. Hihetetlen, hogy Orbán Viktor nem kérdezte meg tőled mielőtt rád bízta ezt vagyont, hogy építettél-e már valaha valamit – ha céget nem is, de legalább egy Lego dömpert? Tényleg gurult?”

Azzal, hogy Orbán bevitte a Mandinert az MCC alá, politikai célkeresztet festett az intézmény fejére, és miközben a Mandiner és ő is üti tovább a Tiszát, elvárja, hogy a Tisza legyen nagyvonalú az MCC-vel, ami ordító ellentmondás.

„Ez a te örökséged, Balázs: az egy mozdulattal megszüntetett könyvtörvény, az üzletileg értéket vesztett Libri, a haldokló Scruton és Mandiner, a megtépázott MCC-presztízs, a sok-sok cserben hagyott ember. Neked csak ötleteid voltak, terveid és moralitásod nem, ezért nem alkottál semmi maradandót.”

Novák szerint Orbánnak az MCC-ben sincs formális személyes felelőssége vagy perelhető aláírása, minden a kuratóriumi döntések mögé van dugva. Orbán Balázs nyáron az EP-ben folytatja, amivel Novák szerint Orbán Viktor „az ebolát küldi el nekik”.