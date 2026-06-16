Felfüggesztett börtönt kapott Molnár Gusztáv, aki részegen megverte a gyerekét

Kiskorú veszélyeztetése miatt egy év, két évre felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság Molnár Gusztáv színészt. A vád szerint évekkel ezelőtt többször is részeg lett és agresszíven viselkedett a kisfia előtt, előfordult, hogy meg is ütötte. Molnár nem ismerte el a bűnösségét, nem tett teljes beismerő vallomást sem, de azt mondta, sajnálja a dolgot.

Molnár Gusztáv interjút ad a Borsonline-nak 2024 decemberében. Forrás: Borsonline/Youtube

A Drága örökösök című RTL-es sorozatból és a Sztárboxból is ismert színész ellen februárban rendelt el körözést a Gödöllői Járásbíróság. A Cipruson nyaraló Molnárt meglepte a körözése, hazaérkezésekor a repülőtérről bilincsben, vezetőszárral, rabszállítóval vitték a bíróságra.

Molnár 2015-ben vált el a gyerek anyjától, a vádirat szerint a láthatások alatt többször lerészegedett, többször megpofozta a kiskorú gyerekét, többször ököllel combon ütötte, amikor az aludni próbált az autóban.

A gyerek vallomása szerint az apja egyszer öngyilkosságot próbált meg elkövetni a jelenlétében, de volt, hogy részegen vezetett autót: amikor rászóltak, hogy így nem vezethet, azt válaszolta, hogy „nem érdekel”, majd belehajtott egy fába.

Az ügyészség szerint Molnár Gusztáv a gyereke értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődését is veszélyeztette. (RTL)